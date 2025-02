Kitron sikret millionavtale med Kongsberg Gruppen

Avtalen omfatter elektronikk til Joint Strike Missile (JSM) levert av Kongsberg Defence & Aerospace, og er til en verdi av rundt 73 millioner kroner.

- Kitron har lenge vært aktivt engasjert i JSM-programmet, og denne ordren øker i betydelig grad ordrereserven vår knyttet til dette kritisk viktige våpensystemet. Vi er glade for at Kongsberg Gruppen igjen har valgt Kitron til å levere tjenester i dette voksende markedssegmentet, sier Hans Petter Thomassen, konserndirektør for Norden og Nord-Amerika.

Leveranser under den nye ordren er satt til å starte i 2026. Produksjonen vil foregå ved Kitrons anlegg i Arendal. Dette kommer frem i en børsmelding fra selskapet.