Ladeselskapet Zaptec økte driftsresultatet i fjerde kvartal til tross for fallende omsetning, takket være omfattende kostnadskutt.

Totale driftskostnader endte på 318,4 millioner i fjerde kvartal mot 426,7 millioner samme periode i fjor. Det sendte driftsresultatet til 8,4 millioner kroner mot et tap på 18,6 millioner.

«Personalkostnadene i fjerde kvartal falt med 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Andre driftskostnader i fjerde kvartal falt med 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor,» skriver selskapet.

Ordreinntaket endte på 456 millioner kroner i kvartalet, mens ordreboken ved årsskiftet var på 495 millioner kroner. Lagerbeholdningen falt med 9 prosent til 491 millioner kroner.

«På rett vei for en lagernormalisering i 2025,» heter det, og Zaptec-sjef Kurt Østrem ser på 2025 som et vendepunkt for selskapet.

Zaptec Q4 (Mill. NOK) 4.kv. 2024 4.kv. 2023 Driftsinntekter 326,8 383,9 Driftsresultat 8,4 −18,6 Resultat før skatt 13,5 −10,3 Resultat etter skatt 16,4 4,1



«Full krig»

Finansavisen rapporterte tidligere i februar at det har brutt ut full krig mellom Zaptec-styret og en aksjonærgruppe frontet av Eirik Bergh, som vil ha Simen Teigre som styreleder.

Gjennom Nordic Delta og Nordic Alpha kontrollerer Eirik Bergh rundt 1,3 millioner aksjer, men han representerer over 5 prosent av stemmerettene.

I aksjonærgruppen finner man DNB Asset Management, Håkon Bakkevig, Kari Stautland, Guttorm Bjerke og Grønnere Oslo AS.