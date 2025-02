X er i samtaler med investorer om en finansieringsrunde som priser selskapet til 44 milliarder dollar, hevder kilder med kjennskap til saken overfor Bloomberg.

Dette tilsvarer prisen Elon Musk betalte for daværende Twitter i 2022.

Les også Aggressiv Musk hentet nye AI-milliarder xAI har avsluttet en finansieringsrunde som sies å prise Elon Musk-selskapet til over 40 milliarder dollar.

– Bemerkelsesverdig vending

Kildene understreker at samtalene pågår fortsatt og at detaljer i prosessen kan endre seg. Det kan til og med hende at X velger å droppe det som akkurat nå ligger an til å bli den første finansieringrunden siden Musk tok den sosiale mediekjempen av børs.

Restruktureringen etter Musks overtakelse har fått både brukere og annonsører til å flykte X, og nyhetsbyrået karakteriserer det som en bemerkelsesverdig vending om selskapet klarer å lande kapitalinnhentingen til den oppgitte prisingen.

Det er ikke lenger siden desember – før samtalene om en finansieringsrunde startet – at Fidelity Investments skrev ned sine Twitter-aksjer med rundt 70 prosent fra verdsettelsen på 44 milliarder dollar.

Selger X-gjeld – uten rabatt

Samtidig stiger også X-gjelden i kurs. Bloomberg-kilder hevder Morgan Stanley i forrige uke var i ferd med å fullføre salget av 3 milliarder dollar i X-gjeld uten rabatt på pålydende. Etterspørselen fra investorer var stor, og i kontrast til skepsisen fra tidligere fremstøt på å selge gjelden.

Investorenes vurdering kan være at Musks nære tilknytning til sittende president Donald Trump har påvirket utsiktene for X i positiv retning, og at hans rolle vil styrke selskapets interesser. Blant investorene som støttet Musk i hans Twitter-oppkjøp var Andreessen Horowitz, Sequoia Capital og Qatar Investment Authority.

X er heller ikke det eneste Musk-selskapet som er på pengejakt. AI-satsningen xAI, der X har en eierandel, har de siste ukene vært i samtaler om en finansieringsrunde som priser selskapet til rundt 75 milliarder dollar.