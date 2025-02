Kjempevekst for enhjørning

«Bråstopp for norsk enhjørning», skrev Finansavisen om skrivebrettselskapet reMarkable i september i fjor. Nå har selskapet virkelig fått opp veksten igjen, og samtidig går det med store overskudd.

Onsdag la reMarkable frem tall for fjerde kvartal, som viste inntekter på 173,7 millioner dollar, opp 75,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2023.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 26,5 millioner dollar, opp fra 9 millioner dollar i 2023. Helt nederst i regnskapet sto det igjen et overskudd på 17,5 millioner dollar.

Bruttomarginen falt imidlertid med 2,4 prosentpoeng i fjerde kvartal til 39,8 prosent. Dette forklares med høyere kostnadsavsetninger knyttet til stor volumvekst av et nytt produkt.

– Den sterke utviklingen vi så under den innledende lanseringen av Paper Pro har fortsatt gjennom fjerde kvartal 2024. Drevet av vedvarende høy etterspørsel og positive anmeldelser er jeg glad for å kunne presentere resultatene for det som er både et rekordkvartal og et rekordår for reMarkable, sier adm. direktør Phil Hess i reMarkable i rapporten.

Netto cash

Den sterke utviklingen skyldes i stor grad lanseringen av Paper Pro, som har solgt over 255.000 enheter siden lansering. Særlig har veksten i indirekte salgskanaler som Amazon og Best Buy vært avgjørende, hvor volumene økte med hele 135 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

For hele 2024 rapporterte reMarkable en omsetning på 433,8 millioner dollar, tilsvarende en økning på 28 prosent fra året før.

Abonnementsinntektene vokste med 78 prosent til 30,8 millioner dollar, og selskapet avsluttet året med nærmere 600.000 betalende abonnenter.

EBITDA for 2024 endte på 52,7 millioner dollar, opp fra 37,6 millioner dollar i 2023. Årsresultatet var på 27,3 millioner dollar i pluss.

Ved utgangen av året hadde reMarkable en netto kontantbeholdning på 38,3 millioner dollar.

reMarkable (Mill. USD) 4. kv./24 4. kv./23 2024 2023 Driftsinntekter 173,7 99,1 433,8 338,1 EBITDA 26,5 9,0 52,7 37,6 Driftsresultat 21,5 6,8 37,7 28,6 Resultat før skatt 20,8 6,4 33,0 30,2 Resultat etter skatt 17,5 4,7 27,3 23,5

Ble priset til over 10 mrd.

reMarkable ble grunnlagt av Magnus Haug Wanberg i 2013, og selskapet har utviklet et produkt som er en krysning mellom et moderne nettbrett og den gamle notatblokken.

Den kan ligne en iPad, men er uten den vanlige skjermen. reMarkable-nettbrettet har en overflate som føles og fungerer som papir. Sammen med en medfølgende penn skal det ta tilbake gamle arbeidsmetoder.

I forbindelse med et mindre nedsalg i 2022 ble det digitale skrivebrettselskapet reMarkable priset til over én milliard dollar, tilsvarende mer enn 10 milliarder kroner. Det gir reMarkable såkalt enhjørningsstatus, som beskriver et privateid oppstartsselskap under ti år med en verdi på én milliard dollar eller mer.

I 2023 gikk reMarkable ut i obligasjonsmarkedet og hentet et senior sikret lån på 500 millioner kroner. Det er årsaken til at selskapet legger frem kvartalstall.

Største aksjonær i reMarkable er Magnus Haug Wanberg, med i overkant av 32 prosent av aksjene. Høyt på aksjonærlisten finner man også det amerikanske investeringsselskapet Spark Capital.