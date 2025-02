Milliardtap for Philips – verre enn fryktet

Det nederlanske konsernet er tradisjonelt kjent for produkter som lyspærer og hjemmeelektronikk, og var blant annet med på utviklingen av CD-teknologien. I de senere år har det imidlertid solgt en rekke datterselskaper for å konsentrere seg om medisinsk teknologi.

Underskuddet i 2024 utgjør en forverring fra året før, da selskapets resultat ble minus 463 millioner euro.

For 2024 er underskuddet betydelig større enn analytikerne hadde ventet. I en rundspørring gjennomført av Philips selv, så de for seg et tap på årsbasis på 65 millioner euro.

Administrerende direktør Roy Jakobs trekker blant annet fram et stort fall i etterspørselen i Kina, både i forbrukermarkedet og fra helsevesenet.

De siste fire årene har Philips hatt en rekke utfordringer med sin Dreamstation, en maskin til bruk ved søvnapné. Millioner av enheter har måttet kalles tilbake grunnet bekymring for at brukerne skal få i seg biter av lyddempende skum og frykt for dette kan gi kreft. I april i fjor inngikk Philips et milliardforlik i saken i USA.

Dagen før resultatene ble lagt fram onsdag, kom imidlertid gladnyheten om at Frankrike igjen har godkjent pustemaskinene for salg.