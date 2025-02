Google betaler Italia milliarder for å løse skattestrid

Det opplyser italienske påtalemyndigheter i Milano onsdag. De anbefaler at rettsprosessen mot selskapet droppes som følge av forliket.

Italienske myndigheter har anklaget Google Ireland Limited for manglende skatteinnbetalinger for inntekter som selskapet tjente i Italia fra 2015 til 2019. Etterforskningen har spesielt vært rettet mot inntekter som selskapet skaffet seg ved å selge annonseplass.

Både skatt og bøter

Summen som selskapet nå skal betale, består både av utestående skatt, bøter og renter, ifølge påtalemyndigheten.

Google har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

EU har flere ganger anklaget store teknologiselskaper for ikke å ha betalt skatt for inntekter tjent i europeiske land. Det har skjedd ved at selskapene har etablert seg i land som Irland og Luxembourg, der skattenivået for utenlandske selskaper er svært lavt.

Nederlag i retten

Men unionen har sjelden lyktes med å drive inn pengene. I en av de mest kjente sakene har EU-kommisjonen krevd 13 milliarder euro fra Apple Ireland, som anklages for manglende skatteinnbetalinger i en tiårsperiode.

Men EU-domstolen har gått imot avgjørelsen og begrunnet det med at det ikke finnes bevis for at det amerikanske selskapet hadde brutt reglene. EU-kommisjonen har siden gjort flere forsøk på å få endret kjennelsen.

EU-kommisjonen har også anket en annen kjennelse der den led nederlag etter at Amazon ble avkrevd 250 millioner i ubetalt skatt til Luxembourg.