Nikola, som bygger elektriske kjøretøy, ble i 2020 verdsatt til mer enn Ford Motor, med en markedsverdi på 30 milliarder dollar. Siden har det gått en vei, og nå søker selskapet om konkursbeskyttelse etter å ha mislyktes i å skaffe nødvendig finansiering for å opprettholde driften.

Selskapets fall har utspilt seg over flere år, utløst av skandaler og løgner knyttet til grunnleggeren og tidligere adm. direktør og styreleder Trevor Milton. Den kjappe og energiske lederen ble dømt for blant annet verdipapirbedrageri i 2022 for å ha villedet investorer om Nikolas virksomhet og nullutslippsteknologi, skriver CNBC.



Oljefondet eier 4,2 prosent

I går endte aksjen opp 32,7 prosent til 76 cent da flere investorer spekulerte i om selskapet skulle klare seg.

Ved utgangen av 2024 eide statens pensjonsfond utland, på folkemunne kalt Oljefondet, 4,2 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

– Som andre selskaper i elbilindustrien har vi møtt ulike markeds- og makroøkonomiske faktorer som har påvirket vår evne til å operere. I de siste månedene har vi tatt mange skritt for å hente kapital, redusere våre forpliktelser, rydde opp i balansen og bevare kontanter for å opprettholde driften. Dessverre har våre beste anstrengelser ikke vært nok til å overvinne disse betydelige utfordringene, og styret har bestemt at Chapter 11 representerer den beste mulige veien videre under de nåværende forholdene for selskapet og dets interessenter, sier nåværende Nikola-sjef Steve Girsky i en kommentar.

Varslet krise

Da selskapet la frem rapporten for tredje kvartal, advarte det investorer om en kontantbeholdning som kun holdt frem til første kvartal 2025, men ikke lenger. Nikola rapporterte 198 millioner dollar i kontanter ved utgangen av kvartalet.

Shortfondet Hindenburg Research rettet i 2020 et angrep mot Nikola, i det som senere har blitt ansett som en av de mest vellykkede shortposisjonene fondet har gjennomført.