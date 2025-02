SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Tidlig torsdag morgen la AutoStore frem fasiten for fjerde kvartal. Det meste av fokuset til analytikerene i forkant av rapporten var rettet mot ordreinngangen, som sier mye om farten i selskapet.

Fasiten viste en ordreinngang på 143,8 millioner dollar i kvartalet. Det tilsvarer en flat utvikling sammenlignet med tredje kvartal, og er ned 12 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

På forhånd ventet analytikerne en ordreinngang på 151 millioner dollar, ifølge konsensusestimater innhentet av AutoStore blant tretten meglerhus.

– Markedet er fortsatt utfordrende, men til tross for en nedgang i inntektene for hele året, økte vi markedsandelene, sier konsernsjef Mats Hovland Vikse i meldingen.

Driftsresultatet i kvartalet endte på 59,7 millioner dollar, ned fra 63,1 millioner dollar samme kvartal 2023. Det er derimot noe bedre enn ventet av analytikerne, som spådde et driftsresultat på 54 millioner dollar i fjerde kvartal.

Resultat etter skatt landet på 40,2 millioner dollar i fjerde kvartal. Det var også bedre enn ventet fra analytikerkorpset.

AutoStore (Mill. dollar) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 164,8 176,3 Driftsresultat 59,7 63,1 Resultat før skatt 54,5 50,5 Resultat etter skatt 40,2 40,6

Bedre enn ventet

For kvartalet endte omsetningen på 164,8 millioner dollar, som er opp over 14 prosent sammenlignet med tredje kvartal, men ned over seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det var tross alt bedre enn ventet fra analytikerkorpset, som anslo en omsetning på 155 millioner dollar i fjerde kvartal.

For året endte omsetningen på 601,4 millioner dollar, ned fra 645,7 millioner dollar i 2023. Det er likevel i det øvre siktet av guidingen på mellom mellom 575 og 600 millioner dollar som ble lagt frem på kapitalmarkedsdagen i september.

Samtidig viser selskapet til en rekordhøy bruttomargin på 73,1 prosent i 2024, og en justert EBITDA-margin på 47 prosent.

Når det gjelder utsiktene legger ikke AutoStore ved guiding for verken første kvartal eller 2025 som en helhet. De kommenterer derimot at de ikke forventer at Trumps tollsatser vil ha noen sørlig påvirkning på salget i Nord Amerika, som står for 25 prosent av inntektene.

Videre skriver det at det er mye usikkerhet knyttet til når man vil se bedringen i markedet.

Rettelse: Finansavisen skrev først at ordeinngangen var på 164,8 millioner dollar i fjerde kvartal. Det var feil.