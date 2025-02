Til tross de røde flaggene i rapporten mener Engen at man ikke vil se store endringer i konsensusestimatene etter rapporten, og at markedet vil fokusere på omsetningen og den sterke bruttomarginen på 73 prosent.

En kjapp titt på aksjekursen viser at hun hadde rett, da aksjen steg 3 prosent kort tid etter børsåpning. Én time senere var stemningen surnet, og aksjen var ned 1,23 prosent til 11,27 kroner.

Bedre enn konkurrentene

Ifølge Pareto Securities-analytiker Olav Rødevand er den flate utviklingen i ordreboken, som var på 457,5 millioner dollar i fjerde kvartal, med på å fjerne bekymringen om utsettelser fra kundene.

Samtidig påpeker han at ordreinngangen viser hverken en økning eller et vendepunkt for AutoStore, men snarere at selskapet befinner seg i en stabil situasjon.

«Vi merker oss at flere aktører innen lagerautomatisering har rapportert svake resultater for fjerde kvartal, mens AutoStore fortsetter å levere bedre tall. Dette kan indikere at selskapet tar ytterligere markedsandeler», skriver Rødevand i en markedsoppdatering.



Videre skriver han at konsensusestimatene for 2025 mest sannsynlig blir nærmest uendret etter dagens rapport, på 630 millioner dollar.

«Dersom man antar at 90 prosent av den nåværende ordreboken gjelder for 2025, innebærer det at AutoStore må vinne nye ordre for rundt 219 millioner dollar i løpet av første halvår 2025. Dette virker fullt oppnåelig gitt den stabile ordreinngangen og nåværende nivåer», skriver han, og legger til:

«Selv om vi ikke forventer vesentlige justeringer i estimatene, tyder utviklingen på at den langvarige nedjusteringssyklusen for inntekter er over, og at markedet har tilpasset seg selskapets realistiske utsikter etter oppdateringen på kapitalmarkedsdagen».