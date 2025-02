Tesla siktet etter dødsulykke

Etter en dødsulykke ved selskapets fabrikk i Austin, Texas, i fjor sommer blir Tesla siktet for brudd på arbeidsmiljøregler, melder Reuters.

Det amerikanske arbeidsdepartementet bekreftet overfor nyhetsbyrået at etterforskningen nå er avsluttet, og at Tesla har mottatt siktelser fra det føderale Arbeidstilsynet (OSHA). Departementet opplyser ikke hvilke sikkerhetsbrudd Tesla skal ha begått, eller om selskapet har fått bøter.

Ulykken skjedde 1. august, da elektrikeren Victor Gomez ble drept mens han inspiserte elektriske paneler på fabrikkområdet, viser søksmålet fra familien hans. Familien hevder at panelet skulle være inaktivt, men at det allerede var strømførende da Gomez kom i kontakt med det, noe som førte til elektrosjokket som tok livet av ham, skriver Reuters.

Tesla og Elon Musk har ikke kommentert saken.

Krever åpenhet

Saken har vakt oppsikt i USA, spesielt med tanke på at Elon Musk er en nær alliert av president Donald Trump. Musk brukte over 250 millioner dollar på å støtte Trumps valgkamp og leder nå det nyopprettede «Effektiviseringsdepartementet» (Doge), som har som mål å kutte statlige utgifter og ansatte.

Den demokratiske kongressrepresentanten Greg Casar, som representerer distriktet hvor Tesla-fabrikken ligger, har sendt et brev til Arbeidsdepartementet der han ber om at arbeidstilsynet umiddelbart offentliggjør resultatene av etterforskningen, skriver Reuters.

Han advarer om at hemmelighold kan skape mistanke om at Musk får særbehandling fra myndighetene.

Tesla-fabrikken i Austin er et av selskapets største produksjonsanlegg og produserer både Model Y og Cybertruck. Arbeidstilsynet har tidligere bøtelagt Tesla med 7.000 dollar for to brudd på kjemikaliesikkerhetsregler i fabrikken.