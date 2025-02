Konkurransen i Kinas elbilmarked har vært ekstrem. Men nå har Beijing strammet inn på de rause subsidiene. Utallige runder med aggressive priskutt har styrket storfisker som BYD, mens de mindre store fiskene kjemper for å overleve.

Et mer og mer synlig resultat av denne markedsutviklingen er fremveksten av såkalte «zombie-biler», skriver Bloomberg.

Bilen lar seg ikke oppdatere

Den brutale priskrigen har tvunget et titalls mindre bilprodusenter ut markedet, og kundene deres sitter igjen med en bil som teknologisk ikke lar seg oppdatere.

– Det er utrolig kjedelig å sitte i bilen nå. Ingen musikk, ingen videoer, ingen nyheter, og selv GPS-kartene går av og til i svart. Selve bilen er fin, stille og effektiv. Men nå er den bare et grunnleggende transportmiddel, sier en Shanghai-beboer som ifølge nyhetsbyrået kjøpte sin WM Motor EX5 i 2022.

Etter at selskapet gikk konkurs i 2023, har bilens tilkoblingsfunksjoner gradvis forsvunnet. Bluetooth-nøklene låser ikke lenger opp dørene, underholdningssystemet har stilnet, kartoppdateringer uteblir og strømmingen av videoer svikter.

Reservedeler som mangler

En bilprodusent trenger heller ikke å gå konkurs før problemene oppstår. En Hozon Neta S-eier slet nylig med å få reparert en elektronisk skjerm. To av selskapets verksteder i hjembyen hans Nanjing måtte stenge ned, og lokale forhandlere ble ifølge Bloomberg overveldet av kunder og mangel på reservedeler.

– Selv om selskapet fortsatt er i drift, går programvareoppdateringene tregere. Den nyeste versjonen av bilens førerassistansesystem er dårligere enn den forrige. Jeg tviler på om de en gang har kapasitet til å rette feilene, fortsetter vedkommende.

Hacking og piratkopering

Nyhetsbyrået peker videre på at det i desperasjonen har også vokst frem et nettverk av elbil-teknikere som tilbyr å hacke biler og installere piratkopiert programvare for å gjenopprette noe av bilenes funksjonalitet.

– Vi kan ikke behandle biler som smarttelefoner. Du forventer fortsatt å kjøre en bil i minst fem år, sier Yang Jifeng, teknologidirektør i bilteknologiselskapet Caresoft og tidligere direktør for AI og digitalisering i Great Wall Motor.

Og problemene topper seg med at enkelte forsikringsselskaper krever betydelig høyere premier for å forsikre bilene – hvis de tilbyr dekning i det hele tatt. Beijing utstedte derfor tidligere i år retningslinjer for forsikring av «new energy vehicles» for å styrke vernet for bileiere.