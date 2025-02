AutoStore-analytikeren hos Morgan Stanley, Luke Holbrook, mener selskapet fortsatt står overfor en dempet markedsutvikling i 2025. Fjerde kvartal var positivt påvirket av fremskutte leveranser fra første kvartal 2025 på rundt 14 millioner dollar, men ordreinngangen falt 12 prosent på årsbasis.

Analytikerne forventer at inntektene i første kvartal 2025 vil falle noe sammenlignet med året før. Det er fortsatt uklart hvordan amerikanske tollsatser vil påvirke selskapet, men AutoStore antyder at kun en mindre del av kostnadsbasen vil bli påvirket, spesielt knyttet til aluminiums- og stålelementer i produktene.

Analysefakta Aksje: AutoStore

Meglerhus: Morgan Stanley

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 9,40 (9,60)

Morgan Stanley nedjusterer anslagene for 2025 med 3 prosent for både inntekter og driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) og kutter kursmålet fra 9,60 til 9,40 kroner. Aksjen vurderes som relativt dyr, med en forventet pris til inntjening (PE) på 16 ganger for 2025.

Analytikerne gjentar salgsanbefalingen (underweight) og mener at selskapets eksponering mot en syklisk automasjonsindustri skaper usikkerhet rundt vekstutsiktene. Samtidig peker de på at AutoStore jobber med en mulig overgang til en abonnementsmodell, men at denne strategien fortsatt er på et tidlig stadium og vil ta flere år før den kan ha en betydelig finansiell effekt.