I en analyse fra Arctic skriver Kristian Spetalen at AutoStore viste sterkere enn ventet omsetning i fjerde kvartal, drevet av prosjektfremdrift og ekstrainntekter, men ordreinngangen var svakere enn konsensus. Justert for valutaeffekter ville ordreinngangen vært 166 millioner dollar, mot rapporterte 144 millioner dollar.

Analytikeren påpeker at selskapet har demonstrert høyere konvertering av ordreboken enn forventet, noe som bidrar til å redusere bekymringer rundt kvaliteten på ordreboken og mulige prosjektforsinkelser. Samtidig var bruttomarginen solid på 73 prosent, noe som styrker stabiliteten i lønnsomheten. På denne bakgrunn nedjusteres inntektsestimatene for 2025 med 4 prosent, mens estimatene for 2026-2027 økes med i snitt 2 prosent.

Analysefakta Aksje: AutoStore

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 18 (18)

Til tross for bedringen i ordrebokskonverteringen ser analytikeren fortsatt ikke et tydelig vendepunkt for ordreinngangen. Markedet viser tegn til stabilisering, og det forventes en gradvis bedring i 2025 – hovedsakelig mot slutten av året. Likevel mener analytikeren at markedet vil rette mer oppmerksomhet mot ordreinngang, markedsutvikling og verdsettelse fremover.

Med en positivt skjev risikobalanse gjentar analytikeren kjøpsanbefalingen og kursmålet på 18 kroner pr. aksje, basert på en multippel på 25 ganger forventet inntjening pr. aksje i 2026, sammenlignet med dagens 15 ganger.