SEB-analytiker Håkon Fuglu mener AutoStore leverte sterke resultater i fjerde kvartal, men at dette delvis skyldes en tømming av ordreboken, noe som kan ha kannibalisert salg i første kvartal 2025.

Omsetningen var 165 millioner dollar, 7 prosent over konsensus, mens justert driftsresultat (ebit) også var 7 prosent høyere enn forventet. Ordreinntaket på 144 millioner dollar var derimot 12 prosent lavere på årsbasis og 5 prosent under konsensus, noe som ga en årsslutt-ordrebok på 458 millioner dollar.

Selv om valutajusteringer viste en kvartalsvis forbedring på 15 prosent i ordreinngangen, mener analytikeren at selskapet fortsatt sliter med en svak markedssituasjon og valutamotvind fra en sterkere dollar mot euro.

Analysefakta Aksje: AutoStore

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 8,0 (7,8)

Fuglu påpeker at AutoStore ikke har gitt noen salgsprognose for 2025, slik de heller ikke gjorde i 2024 før midten av september, noe analytikeren finner bekymringsfullt. Han mener at ordreboken for 2025 ser svak ut, med fortsatt usikkerhet i markedet og tilbakeholdne kunder.

SEB gjør mindre negative estimatjusteringer og opprettholder salgsanbefalingen, men justerer kursmålet opp fra 7,80 til 8,00 kroner. Analytikeren nevner at et potensielt tilbakekjøpsprogram kan utgjøre en oppside for aksjen, men fastholder sin negative vurdering av selskapets utsikter for 2025.