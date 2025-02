Fredag meldte en av verdens største kryptobørser, Bybit, at de hadde blitt utsatt for et omfattende cyberangrep.

Hackerne kom seg unna med hele 1,5 milliarder dollar, altså 16,72 milliarder kroner, i digitale eiendeler. Det er dermed det største kryptotyveriet i historien, ifølge en rekke internasjonale medier.

Ifølge Bybit var det kryptobørsens «cold wallet», altså deres digitale lommebok som ikke er på nett, som ble hacket. De stjålne eiendelene, hovedsakelig kryptovalutaen ether, ble raskt overført til ulike lommebøker og solgt eller vekslet til andre kryptovalutaer gjennom andre plattformer.

I et eget innlegg på X/Twitter skriver Bybit-sjefen Ben Zhou at alle de andre cold wallets skal være sikre, og at alle uttak fungerer som normalt.

Kundene gjør masseuttak

Ifølge CNBC har flere analysefirmaer, inkludert Elliptic og Arkham Intelligence, sporet de stjålne midlene da de ble flyttet mellom kontoene og solgt.

«Vi har notert oss tyvenes adresser i vårt system for å forhindre at disse midlene blir vekslet inn gjennom andre børser» sa sjefsforsker i Elliptic, Tom Robinson, til CNBC.

Etter hackerangrepet ble gjennomført er det blitt gjort masseuttak fra kryptobørsen, der kundene frykter at børsen ikke vil kunne dekke tapene.

Bybit-sjefen skrev derimot at uttakene hadde stabilisert seg, og at de hadde sikret seg et bro-lån fra ikke-navngitte partnere for å dekke tap og opprettholde driften.