USA truet med å stenge Starlink for Ukraina

USA har truet med å kutte Ukrainas tilgang til Elon Musks Starlink-internett som pressmiddel i forhandlinger om tilgang til landets kritiske mineraler, ifølge Reuters.

Starlink, som eies av SpaceX, har vært avgjørende for Ukrainas militære kommunikasjon siden Russlands invasjon i 2022. Ifølge tre kilder med kjennskap til forhandlingene, ble Ukrainas tilgang til Starlink tatt opp i samtaler mellom amerikanske og ukrainske tjenestemenn etter at president Volodymyr Zelenskyj avviste et forslag fra USAs finansminister Scott Bessent.

Kan stenge Starlink

Under et møte torsdag mellom USAs spesialutsending for Ukraina, Keith Kellogg, og Zelenskyj, skal Ukraina ha blitt advart om at tjenesten kunne bli stengt hvis de ikke kom til enighet om mineralene.

«Ukraina drives av Starlink. De ser på det som sin ledestjerne,» sa en av kildene til Reuters.

«Å miste Starlink ville være et massivt tilbakeslag,» ifølge kilden.

Zelenskyj har avvist krav fra president Donald Trumps administrasjon om at Ukraina skal gi USA mineraler verdt 500 milliarder dollar som tilbakebetaling for krigshjelp, uten konkrete sikkerhetsgarantier i retur.

Trump har støttet ideen om at Ukraina bør levere sjeldne mineraler til USA i bytte mot fortsatt finansiell støtte. Zelenskyj avviste forrige uke et amerikansk forslag som ville gitt Washington og amerikanske selskaper 50 prosent av Ukrainas kritiske mineraler, inkludert grafitt, uran, titan og litium.

«Å miste Starlink ville vært en avgjørende endring,» sa Melinda Haring fra Atlantic Council, og understreket at Ukraina nå er på nivå med Russland i bruk av droner og artilleri.

Ifølge Reuters har dette ført til en økende splid mellom lederne, hvor Trump nylig kalte Zelenskyj «en diktator uten valg» etter at Zelenskyj beskyldte Trump for å være påvirket av russisk desinformasjon.