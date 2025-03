I en analyse fra Clarksons skriver analytiker Eva Viken Christensen at Capsol Technologies leverte sterkere resultater for fjerde kvartal enn ventet, med en omsetning på 36 millioner kroner mot hennes estimatet på 20 millioner kroner. EBITDA-resultatet endte på 9 millioner kroner, godt over forventningene på minus 6 millioner kroner.

I analysen, med tittelen «Langsom fremgang, stort potensial», velger analytikeren å kuttet kursmålet fra 24 kroner til 17 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Analysefakta Aksje: Capsol Technologies

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 17 (24)

Til tross for sterk vekst i ordreinngangen, reduserer Clarksons estimatet for Capsols installerte kapasitet i 2030 med 23 prosent, til 13 millioner tonn pr. år, grunnet bransjeforsinkelser og risiko for kanselleringer. Dette tilsvarer en markedsandel på seks prosent, i tråd med Capsols guidede markedsandel på 5-10 prosent.

Videre nedjusteres inntektsprognosene for 2025 og 2026 med henholdsvis 32 og 24 prosent, hovedsakelig på grunn av tregere utrulling av lisenser og demonstrasjonsenheter. Usikkerhet i det amerikanske markedet kan også føre til forsinkelser i planlagte prosjekter.

Selv om analytikeren ser et langsiktig potensial i Capsol påpekes det at lang tid mellom lisenskontrakter og begrenset visibilitet kan utfordre investorers tålmodighet.

Tirsdag omsettes aksjen for 10,90 kroner, ned 4,4 prosent.