Ventet tosifret bevegelse i Nvidia

Nvidia legger frem tallene for fjerde kvartal onsdag kveld, og det er spenning knyttet til både tilbuds- og etterspørselssiden til chipprodusenten.

Opsjonsmarkedet venter en 10 prosents bevegelse i aksjen etter tallene, ifølge Goldman Sachs.

Meglerhuset melder også at markedets forventninger er relativt avstemte. Tilbakemeldinger fra Goldman-kunder taler for at man er forberedt på et moderat «bedre enn ventet»-scenario, med 1–2 milliarder dollar høyere enn ventede driftsinntekter, samt positiv guiding – hovedsakelig på grunn av overgangen fra Hopper- til Blackwell-produkter.

«Fokuset er i større grad på kommentarene om juli-kvartalet (når lanseres Blackwell? Hva skjer med etterspørselen fra Kina?), samt bredere uttalelser som kan bidra til å avklare diskusjoner om 2026 og fremover», heter det.

Tre utfall

Bank of America-analytiker Vivek Arya, som har kjøpsanbefaling med kursmål 190 dollar, tror i likhet med Goldman-kundene at fjerde kvartal overgår forventningene. Men Arya mener guidingen for første kvartal kun blir på linje med forventningene, påvirket av en tregere utrulling av Blackwell og kommende Kina-restriksjoner.

«Aksjen henter seg inn (moderat) ettersom investorer ser frem mot GPU Technology Conference (GTC) 17. mars», skriver han i sin grunnleggende prognose om Nvidia-tallene.

I et bull-scenario skisserer analytikeren at driftsinntektene og guidingen for første kvartal overgår forventningene med henholdsvis 1 og 2 milliarder dollar. Bruttomarginen holder seg også på 71–72 prosent.

I et bear-scenario fra Bank of America er fjerde kvartal i tråd med forventningene, og guidingen er enten på linje med eller svakere enn ventet, mens bruttomarginen er på 70 prosent eller lavere uten bekreftelse om bedring i andre halvår. «Aksjen faller sannsynligvis tilbake til P/E 25 for 2025, i den nedre delen av det siste handelsintervallet», skriver analytikeren.