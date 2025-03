SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Elliptic Labs rapporterer inntekter fra kontrakter med kunder på 131,9 millioner kroner for 2024. Det er en økning på 93 prosent fra 68,3 millioner kroner i 2023.

Totale inntekter og annen driftsinntekt var 47,9 millioner kroner for fjerde kvartal 2024. Det tilsvarer en økning i totale inntekter og annen driftsinntekt på 401 prosent.

For 2024 leverte selskapet et EBITDA-resultat på 25,1 millioner kroner. For 2023 var EBITDA-resultatet minus 33,6 millioner kroner.

Dette er første gang selskapet har oppnådd EBITDA-lønnsomhet for året.

«Det demonstrerer styrken i den høymarginerte, programvarebaserte forretningsmodellen», skriver selskapet i en børsmelding.

Selskapet melder også om en økt kontantbeholdning på 9,3 millioner kroner. Kassen økte til 76,4 millioner kroner. Det sies å gjenspeile lønnsom vekst og forbedret arbeidskapitalhåndtering.

Elliptic Labs har inngått en ny kontrakt med en eksisterende PC-kunde for flere laptops og, for første gang, også tilbehør.