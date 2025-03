Analysesjef avfeier oppkjøpsrykter

«Kursfest på oppkjøpsrykter», skrev Finansavisen 25. februar. Det hele handlet om at amerikanske Procore Technologies har etablert et selskap i Norge med navnet Procore Bidco Norway.

«Navnet i seg selv antyder at de er på jakt etter å kjøpe noen eller noe – men spørsmålet er hvem. For oss kan en av kandidatene være SmartCraft, som leverer SaaS-løsninger for å hjelpe håndverkere og entreprenører med å jobbe mer effektivt», sa analysesjef Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets.

SmartCraft-aksjen steg 10 prosent på nyheten og stengte på 28,60 kroner tirsdag.

Kjøpte annet selskap

Nå har Procore Technologies kommet med årsrapport, og på side 105 står det at selskapet kjøpte et annet norsk selskap, nærmere bestemt Novorender, 28. januar i år.

– Dermed var det mest sannsynlig dette selskapet, og ikke SmartCraft, som den norske Bidco-strukturen til Procore var tiltenkt. Som en konsekvens av dette bør SmartCraft handles tilbake i intervallet 25-26 kroner, slik det var før ryktene oppsto, sier Kongslie.

Torsdag var SmartCraft-aksjen ned 5,7 prosent til 26,30 kroner. Ifølge Bloomberg har sju meglerhus kjøpsanbefaling på SmartCraft, mens SpareBank 1 Markets er det eneste med holdanbefaling. Gjennomsnittlig tolv måneders kursmål er 31,30 kroner.