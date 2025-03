«Spy Sheikh» satser tungt: Vil ha emiratene i AI-kappløpet

– Abu Dhabi har en posisjon med innflytelse langt utover befolkningsstørrelsen, sa Larry Fink, BlackRock-sjef og samarbeidspartner med Tahnoon.

Valgte USA fremfor Kina

Tahnoons AI-ambisjoner har imidlertid havnet i geopolitisk strid. Som leder for U.A.E.s nasjonale sikkerhet har han fått kritikk for overvåkning. USA fryktet også hans nære bånd til Kina, særlig via Group 42, som tidligere brukte Huawei-teknologi.

Under et møte i Washington i 2023 krevde Biden-administrasjonen at han måtte velge side.

– Du må velge. Dette er en én-strike-og-du-er-ute-politikk, sa daværende handelsminister Gina Raimondo.

Tahnoon valgte USA. Huawei-utstyr ble fjernet fra Group 42, og Microsoft gikk inn med 1,5 milliarder dollar og en styreplass. Likevel er amerikanske politikere fortsatt skeptiske, og fremtidige investeringer kan møte motstand.

MGX planlegger å bruke 70-80 prosent av kapitalen sin i USA, og Abu Dhabi vurderer også å bygge chipfabrikker med partnere som TSMC og Samsung.

– Vi ønsker definitivt at den amerikanske regjeringen skal gi oss flere grønne lys, sa G42-sjef Peng Xiao.

AI som maktmiddel

Tahnoon har lenge hatt en interesse for teknologi. Han ansatte tidligere ingeniører for å utvikle sjakkprogrammet Hydra og ble fascinert da Googles AI-program AlphaZero slo verdens beste sjakkdatamaskin i 2017. Dette åpnet øynene hans for AI-revolusjonen.

Nå bruker han sin makt og penger for å sikre U.A.E. en plass i AI-økonomien. Han har knyttet tette bånd til ledere som Elon Musk, Sam Altman og Bill Gates, og sikret seg en plass blant de viktigste investorene i AI-sektoren.

Tahnoons enorme kapital, strategiske allianser og ambisjoner om å bygge et post-olje-samfunn gjør at verdens AI-ledere ikke kan ignorere ham, skriver WSJ.