Kvantedatabrikken «Ocelot», som er utviklet ved AWS Center for Quantum Computing ved California Institute of Technology, representerer ifølge Amazon et «viktig gjennombrudd i utviklingen av feiltolerante kvantedatamaskiner». Det skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

Brikken, som er designet fra bunnen av med feilkorreksjon som en integrert del av arkitekturen, bruker en ny type qubits, kalt «cat qubits», som naturlig undertrykker visse feil, ifølge selskapet.

Navnet er inspirert av Schrödingers katt-paradokset, opplyses det. Qubitene undertrykker naturlig visse typer feil, noe som reduserer behovet for omfattende feilkorreksjon og dermed sparer ressurser. AWS-estimater tyder på at Ocelot kan redusere ressursbehovet for feilkorreksjon med en faktor på ti, noe som kan akselerere utviklingen av praktiske kvantedatamaskiner betydelig. Selskapet skriver i meldingen at brikken er estimert til å kunne fremskynde utviklingen av praktiske kvantedatamaskiner med opptil fem år.

Eksisterer i flere tilstander samtidig

I motsetning til klassiske datamaskiner som bruker bits (0 eller 1), bruker kvantedatamaskiner kvantebits, eller «qubits», som kan eksistere i flere tilstander samtidig gjennom superposisjon.

I praksis skal det kunne gi en enorm beregningskapasitet, men gjør også systemene svært følsomme for forstyrrelser. Vibrasjoner, varme, elektromagnetisk støy fra mobiltelefoner og WiFi, og til og med kosmiske stråler kan forstyrre qubits og skape feil i beregningene. Dette har ifølge meldingen gjort det utfordrende å bygge stabile og skalerbare kvantedatamaskiner.

For å sikre pålitelige beregninger bruker kvantedatamaskiner kvantefeilkorreksjon, hvor kvanteinformasjon fordeles over flere qubits for å oppdage og korrigere feil. Tradisjonelt krever metoden et stort antall ekstra qubits, noe som gjør skaleringen av kvantedatamaskiner krevende og kostbar.

Derfor skal Ocelot-brikken være et skritt fremover, da den er utviklet med nettopp kvantefeilkorreksjon i fokus.

Ocelot er i første omgang kun en laboratorieprototype. AWS vil ifølge meldingen fortsette å investere i forskning og utvikling for å forbedre arkitekturen og utvikle kvantedatamaskiner som kan løse komplekse problemer i praksis.