Ny versjon av Chat GPT

OpenAI ruller ut en tidlig versjon av den etterlengtede språkmodellen GPT-4.5 til utvalgte brukere. Modellen skal være bedre på å forstå nyanser i brukerforespørsler og mindre tilbøyelig til å dikte opp informasjon, skriver Bloomberg.

Selskapet tilbyr GPT-4.5 som en «research preview» til et begrenset antall programvareutviklere og brukere som betaler 200 dollar i måneden for ChatGPT Pro-abonnementet. OpenAI planlegger å bruke tilbakemeldinger fra denne gruppen før en bredere lansering.

– Vi forventer at GPT-4.5 vil representere et like stort sprang i kapasitet som overgangen fra GPT-3.5 til GPT-4, sier Nick Ryder, visepresident for forskning i OpenAI.

Tøff utvikling

Utviklingen av modellen har imidlertid vært utfordrende. Bloomberg har tidligere rapportert at GPT-4.5, internt kalt «Orion», ikke nådde OpenAIs ønskede ytelsesnivå i fjor. Blant annet slet den med å svare på visse kode-relaterte spørsmål den ikke var trent på. Et av problemene har vært mangel på nye kilder med høykvalitets treningsdata.

For å forbedre modellen har OpenAI brukt en prosess kalt post-trening, hvor menneskelig tilbakemelding bidrar til å justere responsene. Selskapet har også utviklet nye treningsmetoder ved å bruke data fra eksisterende GPT-4.0-modell, ifølge Mia Glaese, også visepresident for forskning i OpenAI.

Med lanseringen av GPT-4.5 avslutter OpenAI en æra. Ifølge administrerende direktør Sam Altman blir dette den siste modellen som ikke bruker ekstra regnekraft til å evaluere spørsmål før den svarer.

I fremtiden vil OpenAI kombinere GPT-modellene med sin nye o-serie for å utvikle AI-systemer som automatisk tilpasser hvor lenge de tenker over en forespørsel før de gir svar. Målet er å forenkle brukeropplevelsen og redusere behovet for å velge mellom flere modeller, ifølge Altman.