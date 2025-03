Analytiker Adam Jonas har valgt Tesla som sitt nye toppvalg blant amerikanske bilprodusenter, og peker på selskapets potensial innen autonomi og roboter, fremfor bilene, skriver CNBC.



Jonas har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 430 dollar, tilsvarende en oppside på 46,8 prosent mot fredagens sluttkurs.

«Teslas leveranser hittil i år har stort sett vært under forventning, men det endrer lite av historien. Det er et tegn på et selskap i overgangen fra å være en ren bilprodusent til å bli en høyt diversifisert aktør innen AI og roboter», skriver analytikeren i en oppdatering.

173 prosent oppside

I det mest optimistiske scenarioet mener Jonas aksjen kan gå til 800 dollar, en økning på hele 173 prosent.

«Selv om biler fortsatt er viktige, ser vi inkarnert AI som drivkraften for oppsiden til vårt bull-case på 800 dollar».

Humanoide roboter er fortsatt ikke en del av scenarioet, men Jonas mener det nå er «seriøst nok til å bevege aksjekursen».

Oppdateringen kommer etter at analytikeren forrige uke tilbrakte en time i en robottaxi i London.

«Jeg var (noe uvanlig) målløs», skrev Jonas etter kjøreturen.



Tesla har vært preget av stor uro rundt Elon Musk den siste tiden, og aksjen er ned med 27 prosent så langt i år. I Norge ble antall Tesla-registeringer halvert sammenlignet med februar i fjor, og så langt i år er salget 44,4 prosent lavere enn i fjor.

– Ingen vet hvordan situasjonen for Tesla vil utvikle seg. Antakeligvis vil den nye Model Y som mange har ventet på, bidra til nytt oppsving for merket, sa OFV-sjefen til Finansavisen tidligere mandag.