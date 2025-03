Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hadde inntekter på 553,3 milliarder Taiwan-dollar (16,8 milliarder amerikanske dollar) i januar og februar, går det frem av en oppdatering fra selskapet mandag.

Inntektene for verdens største brikkeprodusent steg dermed 39,2 prosent fra samme periode i fjor.

Spår 41 prosent vekst

I helåret 2024 var topplinjeveksten 34 prosent fra året før. Analytikere ligger ifølge Bloomberg inne med en i gjennomsnitt 41 prosent vekst i inneværende kvartal.

TRUER MED TOLL: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

«Sterk vekst i Taiwans eksport av integrerte kretser i januar tyder på at salget av AI-brikker driver opp TSMCs inntekter. Leveranser av 300-millimeters silisiumswafere henter seg inn, mens leveranser av 200 millimeters-wafere fortsatt gjenspeiler svakere etterspørsel fra bil- og industrisektoren», skriver Bloomberg Intelligence-analytikerne Masahiro Wakasugi og Takumi Okano i en oppdatering.

«Elektroniske komponenter trenger et oppsving i ordreinngangen fra forbrukerteknologiprodusenter», heter det videre.

Les også Beste år siden 1999 takket være AI AI-driver TSMC til nye høyder, og den taiwanske kjempen ligger til sitt beste børsår på 25 år.

Hamstring før toll?

Tallene fra amerikanske Broadcom og taiwanske Hon Hai Precision Industry er to nylige eksempler på at AI-investeringene holder seg oppe, men for TSMC i 2025 er det ifølge nyhetsbyrået en stor usikkerhetsfaktor om USA og president Donald Trump vil innføre toll på import av databrikker.

Hamstring av brikker i forkant av en slik beslutning kan ha bidratt TSMCs topplinjevekst i januar og februar.

Les også – Det er en fryktelig lov. Fjern den President Donald Trump ber Kongressen om å fjerne CHIPS Act, loven som sikrer støtte til selskaper som vil bygge halvlederfabrikker i USA.

Bygger USA-fabrikker

Den taiwanske kjempens konsernsjef og styreleder, C.C. Wei, møtte i forrige uke Trump i Det hvite hus, hvor han annonserte ytterligere 100 milliarder dollar i investeringer i produksjonskapasitet i USA. Annonseringen blir bredt ansett som et trekk for nettopp å unngå toll.

– Vi kan gradvis øke tollen for å bringe halvlederindustrien hjem til USA. Hvis TSMC hadde investert i Taiwan, ville de ha måttet betale en toll på 25, 30 eller 50 prosent, eller høyere, sa Trump etter at investeringsplanene ble kunngjort.

Samtidig påpeker Bloomberg at TSMCs marginer kan bli rammet hvis USA avvikler CHIPS Act, noe Trump har tatt til orde for.