For et par uker siden smalt nyheten som sendte sjokkbølger inn i visse miljøer og ble møtt med et skuldertrekk i andre: Amazon har i praksis sikret seg full kontroll over James Bond.

Det er nesten fire år siden Amazon kjøpte MGM Studios for 8,5 milliarder dollar og dermed sikret seg et omfattende innholdsbibliotek som blant annet inkluderer alle Bond-filmene – en serie som har spilt inn totalt 7,8 milliarder dollar på kino. Inflasjonsjustert er tallet nærmere 20 milliarder, ifølge statistikknettstedet Boxofficemojo.

Men Amazon eier bare 50 prosent av rettighetene. Den andre halvdelen eies fortsatt av Broccoli-familien som har stått for produksjonen helt siden oppstarten med «Dr. No» i 1962. Etter Albert R. Broccolis død i 1996 er det hans datter Barbara og hennes halvbror Michael G. Wilson som har styrt skuten.

Hele veien har deres EON Productions hatt vetokontroll på alle kreative beslutninger knyttet til Bond-merkevaren. Inntil nå.

BLE OVERBEVIST: Bond-skaper Albert R. Broccolis datter Barbara og hennes halvbror, den amerikansk-britiske filmprodusenten Michael G. Wilson. Foto: NTB

Etter fire år uten nyheter siden forrige Bond-film, begynte nok Amazon å bli utålmodige etter å få avkastning på sin investering. Det sies at alle har sin pris, og rapportene sier at én milliard dollar var det som skulle til for å overbevise Broccoli-familien. En fin og rund sum, i tillegg til Amazon-aksjer og fortsatt løpende inntjening fra sin halvdel av de intellektuelle rettighetene knyttet til Bond.

Avtalen åpner uante muligheter for at Bond som produkt kan – og trolig vil – melkes i mye større grad i tiden fremover. For noen vil de langsiktige konsekvensene bli store.

Amazon har nå kjøpt seg retten til å drepe alle regler, normer og begrensninger relatert til en svært tradisjonsrik og konservativ merkevare.

Amazons muligheter

Utfallsrommet er stort, og dette maktskiftet har alle ingrediensene til å bli en klassisk case-studie på Harvard Business School.

Kanskje gjør Amazon klokt i å ikke forhaste seg. Prisen de har betalt inkluderer etter alt å dømme en god del av det man på regnskapsspråket kaller «goodwill». Og slik velvilje kan enkelt skusles bort dersom man blir fristet til å gjøre for mange drastiske endringer på en gang.

DEN FØRSTE JAMES BOND: Sean Connery, her fra innspillingen av «Never say, never again» i 1982. Foto: NTB

Der Bond har vært en merkevare med en eim av prestisje og eksklusivitet, én stor kinofilm med stadig flere års mellomrom og ellers begrenset melking av konseptet, kan man nå se for seg at Amazon setter i gang et omfattende løp med kinofilmer på løpende bånd, kombinert med diverse spinoff-serier direkte på Amazons Prime Video-strømmetjeneste. Sistnevnte utgjorde bare 1,9 prosent av Amazon totale inntekter i forrige kvartal.

Amazons forvaltning av de rekorddyre rettighetene til «Ringenes herre» har ikke blitt møtt med overveldende entusiasme, men om de har Disney som sitt forbilde, kan de fint la seg inspirere av hvordan Marvel og Star Wars merkevarene har blitt utnyttet som vanvittige pengemaskiner. Noen vil si at det har skjedd i form av en oversvømming av markedet, som risikerer å svekke merkevaren på lang sikt.