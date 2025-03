Tesla får stadig flere skeptikere på Wall Street etter hvert som at tapene vokser og salgstallene verden over stadig skuffer, melder CNBC.

Både UBS og Redburn Atlantic opprettholder sine salgsanbefalinger på Tesla-aksjen i forkant av selskapets tall som viser leveranser for april og fasiten for første kvartal skal legges frem. Begge peker på svake utsikter for Model Y og mangel på kortsiktige vekstfaktorer.

UBS kutter kursmålet med 24 dollar til 225 dollar, noe som innebærer en potensiell nedside på 14 prosent for aksjen. Redburn er enda mer pessimistiske med et kursmål på 160 dollar, over 39 prosent under dagens nivå.

– Vi ser for oss enda et år med stagnerende volum uten en ny bilmodell på vei, skriver Redburn-analytiker Adrian Yanoshik, ifølge CNBC.

Yanoshik peker også på at svake registreringstall kan signalisere vedvarende etterspørselsproblemer, samtidig som økende lagerbeholdning og mulige amerikanske tollsatser på import fra Mexico kan bidra til å svekke kontantstrømmen fremover.

Tesla-aksjen er i fritt fall på den amerikanske børsen mandag med en nedgang på 12,6 prosent, og er med det ned over 40 prosent hittil i år. Dersom utviklingen fortsetter, kan aksjen havne i sin lengste sammenhengende tapsrekke på 15 år, ifølge CNBC.

UBS-analytiker Joseph Spak mener Teslas høye verdsettelse ikke forsvares av den langsiktige AI-satsingen med robotaxier og roboter:

– Selv om den langsiktige historien til Tesla nå handler om AI (robotaxier og humanoide roboter), tror vi dette ligger langt frem i tid, og at dagens høye multipler allerede (mer enn) reflekterer disse mulighetene, sier Spak til CNBC.

Han har også nedjustert 2025-leveranseprognosen og forventer vedvarende prispress på eldre Model Y, noe som kan tynge marginene. En fremtidig billigere modell vil dessuten kunne gi lavere marginer, legger han til.

Ifølge LSEG har tre av 54 analytikere salgsanbefaling på Tesla, mens ni anbefaler undervekt og 16 har hold-anbefaling. Samtidig anbefaler 26 fortsatt kjøp eller sterkt kjøp, skriver CNBC.