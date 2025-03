Styret i Idex Biometrics har gjennomført en strategisk gjennomgang, og på bakgrunn av denne vedtatt en ny strategi som grunnleggende endrer hvordan selskapet vil bringe sin teknologi og sine produkter til markedet, går det frem av en børsmelding tirsdag morgen.

Går for adgangsteknologi

Den strategiske gjennomgangen ble iverksatt etter null inntekter og få inntektsgenererende avtaler inngått i løpet av et fjerde kvartal 2024 der selskapet tapte nye 2,1 millioner dollar.

Konklusjonen er at Idex har et «unikt konkurransefortrinn» innen biometrisk adgangsteknologi (Idex Access), og er «optimalt posisjonert» til å tilby kunder «en komplett produktlinje klar til bruk.»

«Myndigheter og sikkerhetsorganisasjoner verden over anbefaler alle å oppgradere sin fysiske og digitale sikkerhet. Det antas at ingen andre selskaper kan levere et adgangsprodukt med samme sikkerhetsnivå som Idex, uten å kompromittere den enkeltes rett til eget fingeravtrykk», heter det.

Les også Vil hente 65 millioner kroner i emisjon Biometriselskapet IDEX Biometrics vil hente opp mot 65 millioner kroner i en emisjon. Pengene hentes til 40 prosent rabatt fra mandagens sluttkurs

Toppsjefen går på dagen

Samtidig bytter styret ut toppsjef Catharina Eklòf, som går av umiddelbart til fordel for Anders Storbråten.

GÅR PÅ DAGEN: Catharina Eklòf. Foto: Idex Biometrics

Storbråten er tilknyttet Altea AS, nest største aksjonær i Idex med 8,1 prosents eierandel. Han har bakgrunn fra NTNU og Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, og har hatt en corporate-rolle i teknologiteamene i JPMorgan og Goldman Sachs.

Den nye Idex-sjefen karakteriseres som en seriegründer med en lang merittliste innen både restrukturering og skalering av teknologiselskaper internasjonalt.