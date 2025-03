Bjerkeli slakter SoftwareOne: – På vei mot null

På tampen av fjoråret la sveitsiske SoftwareOne inn et bud på det norske teknologiselskapet Crayon. I etterkant har Crayon-aksjonær Sverre Bjerkeli i flere oppdateringer fra hans Hvaler Invest totalslaktet budet.

Han har blant annet sammenlignet budet med Skjønnheten og udyret , anklaget SoftwareOne for å pynte på regnskapstallene og reist til Sveits for å grille selskapet. Bjerkeli eier selv samlet 2,46 prosent av Crayon-aksjene, ifølge Holdings.

I budet som er annonsert tilbys aksjonærene i Crayon 0,8233 SoftwareOne-aksjer og 69 kroner per Crayon-aksje.

– Budet er for dårlig, sier Bjerkeli til Finansavisen, og fortsetter:

– Det blir ikke noe av oppkjøpet, det er vi overbevist om. Realismen i gjennomføringsplanen er ikke god nok.

SoftwareOne har meldt at det på fredag vil komme med sitt skriftlige prospekt på Crayon-budet. Bjerkeli tror ikke innholdet vil være særlig spennende.

– Vi tror ikke at det kommer noe nytt av interesse, men vi vil følge med. Vi forventer først side opp og side ned om hvor fortreffelig SoftwareOne er, deretter om hvor fantastisk Crayon er, og til slutt om hvor bra de vil fungere sammen:

SoftwareOne mot null

God er heller ikke ordet man vil bruke om hvordan SoftwareOne kommer ut av analysen Bjerkelis Hvaler Invest sendte ut torsdag. Der har han og hans team sammenlignet Crayon med sine seks nærmeste globale konkurrenter, SoftwareOne, Data 3, Bytes, Softchoice, SoftCat og Cancom.

Konklusjonen om Crayon og SoftwareOne er nok en gang krystallklar. Crayon rangeres høyest i analysen, mens SoftwareOne havner på bunnen.

I løpet av de siste fem årene har Crayon en gjennomsnittlig årlig vekstrate på bruttofortjenesten (CAGR) på 28,3 prosent.

«På organisk vekst er selskapet nummer én i verden,» skriver Bjerkeli, og legger til at markedet selv er i vekst.

De øvrige fem selskapene har ikke kommet med tall for 2024, men i snitt er CAGR de fire årene før det på 13,8 prosent.

«SoftwareOne er i trøbbel og beveger seg raskt mot null prosent vekst», skriver Bjerkeli.

«Legger du i tillegg til en negativ vekst på 14,5 prosent i VAR-virksomheten (Value-Added Reseller) i fjerde kvartal, har du allerede momentum mot deg før de annonserte endringene i Microsoft Incentive trer i kraft i 2025.»

Vekst i bruttofortjeneste (i prosent) Selskap 2020 2021 2022 2023 2024 Crayon 29,6 35 42,1 25,9 11 SoftwareOne 2,1 16,7 9,5 4,2 0,4 Data 3 8,1 3,6 12,1 14,9 - Bytes 13,1 19,9 20,7 12,5 - Softchoice −5,9 20,6 8,8 3,3 - SoftCat 17,2 18,4 14,2 11,7 - Cancom 6,6 −10,1 3 33 - *Tallene viser prosenvis endring fra året før. *Tallene viser prosenvis endring fra året før. Kilde: Hvaler Invest

Bjerkeli bemerker også at det er stor spredning mellom selskapenes praksis om å gjøre justeringer på regnskapstallene, og kritiserer SoftwareOne for å være for liberale med mengden justeringer det gjør.

Når han sammenligner EBIT for de syv selskapene i løpet av de siste fem årene havner Crayon på topp.

«Alle bortsett fra et selskap (gjett hvilket) leverer sterk profitabel vekst,» skriver Bjerkeli.

Han avslører at det er SoftwareOne som gjør det svakest. Med stikkordene «rådgivning, gjennomføring og fornektelse», og viser til analysen Skjønnheten og udyret for en forklaring på hvorfor.