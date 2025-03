Intel-aksjen stiger rundt 16 prosent til rundt 24 dollar i 18-tiden norsk tid. Aksjen ligger an til sin største kursoppgang på nøyaktig fem år, da den steg 19,5 prosent, melder MarketWatch og viser til Dow Jones Market Data.

Kursbykset kommer etter at Lip-Bu Tan (65) sent onsdag ble utnevnt til ny konsernsjef i amerikanske Intel.

Analytikere er fulle av lovord, ifølge nettstedet. Chris Caso i Wolfe Research skriver at Tan er «en av de mest respekterte personene i halvlederbransjen, og vi kan ikke tenke oss et bedre valg for Intel».

Tan står overfor store utfordringer knyttet til både design- og produksjonsvirksomheten i Intel. Caso mener imidlertid at utnevnelsen signaliserer en strategisk kursendring for selskapet.

«Det første steget for å komme seg ut av et hull er å slutte å grave,» skriver Caso, ifølge MarketWatch.

Caso peker også på at Tan forlot Intels styre i august etter uenigheter rundt selskapets daværende strategi. Hans retur kan derfor tyde på at styret ønsker en ny retning for selskapet.