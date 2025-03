Apple skuffer investorer med AI-forsinkelse

Ifølge CNBC har Apple kunngjort at AI-oppgraderinger til stemmeassistenten Siri ikke vil komme før i 2026. Dette er en betydelig forsinkelse, ettersom oppgraderingene opprinnelig var ventet allerede denne våren.

Wall Street har lenge ventet på at Apple skal presentere AI-drevne innovasjoner som kan øke etterspørselen etter nye iPhone-modeller. Fredagens kunngjøring bidro imidlertid til økt skepsis blant analytikere og investorer.

Nyheten om forsinkelsen utløste en kraftig reaksjon i markedet.

Apple-aksjen har falt nær 12 prosent denne uken og er den svakeste blant de såkalte «Magnificent Seven»-selskapene. Likevel er aksjekursen opp mer enn 23 prosent de siste tolv månedene.

– Mister tilliten

Brandon Nispel fra KeyBanc Capital Markets mener forsinkelsen kan svekke troen på en ny oppgraderingssyklus for iPhone.

«Med vekstforventninger for iPhone i 2025 nå på 1 prosent, ned fra 7 prosent for bare to kvartaler siden, og forsinkelser i AI-forbedringer for Siri, tror vi at optimistene vil miste tilliten,» skriver han i en analyse.

Han har en undervekt-anbefaling på aksjen og et kursmål på 200 dollar, noe som tilsier en potensiell nedside på 7,8 prosent.

Fortsatt optimisme på Wall Street

Til tross for skepsisen fra enkelte analytikere er majoriteten av Wall Street fortsatt positive til Apple. Ifølge LSEG er gjennomsnittlig kursmål på aksjen 249,97 dollar, noe som innebærer en oppside på over 18 prosent.

Med 31 av 46 analytikere som anbefaler kjøp gjenstår det å se om Apple kan overbevise markedet med nye AI-løsninger og kommende iPhone-modeller.