USAs president Donald Trump fyrte denne uken av startskuddet for en handelskrig med EU. Nå advarer Tesla, ledet av Trumps nære allierte Elon Musk, om at handelskrigen gjør selskapet sårbart for en gjengjeldelsestoll mot USA, skriver Financial Times.

I et ikke-signert brev til USAs handelsutsending Jamieson Greer skriver elbilprodusenten ifølge avisen at den støtter rettferdig handel, men også at amerikanske eksportører «er utsatt for uforholdsmessige konsekvenser når andre land reagerer på USAs handelstiltak.»

«Eksempelvis har tidligere handelstiltak fra USA gitt umiddelbare reaksjoner fra de berørte landene, inklusive økte tollsatser på elbiler importert til disse landene», heter det i brevet datert 11. mars.

Les også – Kina bare ler av oss EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas drar frem Kina som vinneren i handelskrigen mellom USA og Europa. Og kommer med et nytt stikk mot Russlands president Vladimir Putin.

Nå rabler det for Trump

Trump truer EU: 200 prosent toll på vin og champagne Trump truer EU med toll på alle alkoholprodukter. Bordeaux har USA som sitt største eksportmarked.

– En høflig måte å si det på

EU var ikke sene med å varsle sin gjengjeldelsestoll etter at USA tidligere denne uken innførte 25 prosent toll på import av stål og aluminium, og Canada har også varslet kraftige mottiltak.

FIKK BREV: USAs handelsutsending Jamieson Greer. Foto: Bloomberg

«Det bipolare tollregimet ødelegger for Tesla, og dette er en høflig måte å si det på. Brevet er usignert fordi ingen i selskapet vil risikere å miste jobben for å ha sendt det», sier en person med kjennskap til prosessen bak brevet til Financial Times.

Tesla hevder tollsatser kan gjøre det dyrere å produsere biler i USA, og gjøre dem mindre konkurransedyktige på eksportmarkedet. En annen oppfordring til Trump og hans administrasjon er at den ikke må ilegge toll på import av mineraler som er mangelvare i USA – eksempelvis litium og kobolt.

Les også – Jeg ville ha gitt dere 200 prosent toll Donald Trump er klar på at amerikanske selskaper ikke ville ha latt seg lokke av Irlands lave selskapsskatter om han hadde sittet ved makten.

Trump trekker Teslaen i sølen

Trump om EUs straffetoll: – Selvfølgelig vil vi svare President Donald Trump sier USA vil svare på EU-tollen som innføres 1. april. EUs toll er gjengjeldelse etter at USA la 25 prosent toll på stål og aluminium.

Advarer mot toll på mineraler

Elbilprodusenten viser i brevet til en omstrukturering av sin globale forsyningskjede for å finne og produsere så mange materialer og komponenter som mulig i USA, og trekker ifølge avisen frem batterifabrikken i Reno, Nevada og litiumfabrikken i Corpus Christi, Texas som eksempler.

«Likevel, selv med aggressiv lokalisering av forsyningskjeden er visse deler og komponenter vanskelige eller umulige å skaffe i USA», heter det videre.

Tesla oppfordrer derfor Greer til å «vurdere begrensningene i den hjemlige forsyningskjeden nærmere for å sikre at amerikanske produsenter ikke urimelig belastes av handelstiltak som kan medføre uoverkommelige tollsatser på nødvendige komponenter».