Konflikten mellom Elon Musk og OpenAIs konsernsjef Sam Altman fortsetter å utvikle seg, og nå er OpenAI og Elon Musk blitt enige om å fremskynde rettssaken om OpenAIs overgang til en profittdrevet modell, melder Reuters.

Ifølge rettsdokumenter foreslo Musk og OpenAI fredag å starte rettssaken allerede i desember. Partene har utsatt avgjørelsen om hvorvidt saken skal avgjøres av en jury eller kun av en dommer, ifølge rettsdokumentene.

Tidligere denne måneden avviste dommeren Musks forespørsel om å stanse OpenAIs overgang til en for-profit-modell, men godkjente en hurtigbehandlet rettssak til høsten.

«Vi ønsker rettens avgjørelse 4. mars velkommen, der den avviste Elon Musks siste forsøk på å bremse OpenAI for sin egen fordel,» skrev OpenAI i et blogginnlegg fredag.

– Fakta er viktig

Musk var med på å grunnlegge OpenAI sammen med Altman i 2015, men forlot selskapet før det tok av. I 2023 etablerte han sin egen konkurrerende AI-startup, xAI. Ifølge blogginnlegget ønsket Musk fra starten av OpenAI å slå sammen et profittdrevet AI-selskap med Tesla, men forlot startupen da han ikke klarte å ta kontroll over selskapet.

«Da han senere så fremgangen vi hadde gjort uten ham, begynte Elon å ty til grunnløse søksmål, samtidig som han prøvde å kopiere vår strategi for å utvikle konkurrerende modeller med sitt eget selskap med profitt på flere milliarder dollar,» skriver OpenAI og legger til:

«Som Elon er i ferd med å finne ut, fakta betyr noe – spesielt i retten.»



I fjor saksøkte Tesla-sjefen og X-eieren OpenAI og Altman, med anklager om at selskapet har gått bort fra sitt opprinnelige mål – å utvikle AI for menneskehetens beste, ikke for selskapsprofitt. OpenAI og Altman har avvist anklagene og hevder at Musk forsøker å bremse en konkurrent.

Ingen «konvertering»

Sentralt i søksmålet står OpenAIs overgang til en profittdrevet-modell, som selskapet mener er nødvendig for å tiltrekke seg kapital og konkurrere i det kostbare AI-kappløpet. OpenAIs siste finansieringsrunde på 6,6 milliarder dollar, samt en mulig ny runde på opptil 40 milliarder dollar med SoftBank Group, er avhengige av en restrukturering som fjerner den ideelle organisasjonens kontroll.

«Den ideelle organisasjonen går ingen steder. Til tross for det Elon hevder, er det ingen ideell «konvertering» på trappene,» skriver OpenAI i blogginnlegget og legger til at de gjennom flere år har hatt profittbaserte datterselskaper.



Fredagens rettsinnlevering kommer bare noen uker etter at Altman, som har gjort det klart at OpenAI ikke er til salgs, avviste et uønsket oppkjøpstilbud på 97,4 milliarder dollar fra et Musk-ledet konsortium – med et tydelig «nei, takk!»

I blogginnlegget refererer OpenAI til Musks oppkjøpsbud som «smålig taktikkeri», og kaller søksmålet fra Musk «grunnløst og kynisk selvtjenende»