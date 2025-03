Intels nye konsernsjef Lip-Bu Tan vil ha en grunnlønn på én million dollar, i tillegg til aksjeopsjoner og tildelinger, viser dokumenter sendt til det amerikanske finanstilsynet, SEC, skriver CNBC.

Til sammen vil Tan motta en kompensasjonspakke som skal være verdt rundt 66 millioner dollar – over 700 millioner kroner – i tillegg til grunnlønnen på én million dollar.



Den nye toppsjefen har allerede skapt verdier for selskapets aksjonærer som tilsvarer mer enn lønnskompensasjonen, til tross for at han ennå ikke har begynt i stillingen. For aksjen har steget nesten 20 prosent i år, og mesteparten av oppgangen kom etter nyheten om Tans ansettelse på torsdag.

Han begynner i stillingen neste uke.

Betydelige aksjeinsentiver

I tillegg til grunnlønnen på én million dollar, har Tan krav på en årlig bonus på to millioner dollar.

Han vil også motta aksjer som en del av en langsiktig belønningspakke verdt 14,4 millioner dollar, i tillegg til prestasjonsbaserte aksjer verdt 17 millioner dollar. Begge disse aksjetildelingene vil gis over fem år. Hvis Intel-aksjen faller i løpet av de neste tre årene, vil han ikke få noen aksjer, men dersom aksjekursen gjør det bedre enn markedet, kan han få flere aksjer, skriver CNBC.

Han er også blitt lovet en opsjonspakke verdt 9,6 millioner dollar, samt en nyansettelsesopsjon på 25 millioner dollar.

Totalt er Tans kompensasjonspakke på cirka 66 millioner dollar i langsiktige aksjeinsentiver og opsjoner, i tillegg til lønn, bonuser og juridiske kostnader. Ifølge innsendelsen kan Tan få aksjetildelinger tidligere dersom Intel gjennomgår et eierskifte.

Må kjøpe Intel-aksjer

– Lip-Bus kompensasjon reflekterer hans erfaring og kvalifikasjoner som en dyktig teknologileder med dyp bransjeinnsikt, og den er konkurransedyktig i markedet, skriver Intel i en e-post til CNBC.

Som en del av avtalen har Tan også forpliktet seg til å kjøpe Intel-aksjer for 25 millioner dollar og beholde disse for å kvalifisere til aksjetildelinger og bonuser.

Tan starter i jobben 18.mars og etterfølger Pat Gelsinger, som kunngjorde sin avgang i slutten av fjoråret etter å ha vært sjef i selskapet i fire år.

Etter Gelsingers avgang har de midlertidige konsernsjefene David Zinsner og Michelle Holthaus sittet ved roret. Zinsner vil fortsette som finansdirektør når Tan begynner, mens Holthaus fortsetter som leder for Intel Products.

Tan har tidligere sittet i styret i Intel og vil nå ta over som styreleder, som er vanlig praksis for amerikanske konsernsjefer. Ifølge Reuters er Tan svært anerkjent for sin kompetanse innen halvleder-teknologi.