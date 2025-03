Googles morselskap Alphabet er i langt fremskredne forhandlinger om å kjøpe oppstartsselskapet Wiz for rundt 30 milliarder dollar, opplyser kilder med kjennskap til saken til Wall Street Journal.

Oppkjøpet vil bli det største for Alphabet noensinne – hvis det går gjennom. Samme avis skrev i fjor sommer at Alphabet nærmet seg en avtale verdsatt til 23 milliarder dollar – før den kollapset i siste øyeblikk, grunnet bekymringer blant Wiz-investorer om lang tid det ville ta å få avtalen godkjent av regulatoriske myndigheter.

New York-baserte Wiz, som tilbyr cybersikkerhetsprogramvare for skybasert databehandling, har ytterligere kontorer i USA og også Israel. Selskapet samarbeider med flere av de største nettskyleverandørene, inklusive Amazon, Microsoft og Google.

En Trump-test venter

Avisen hevder en eventuell oppkjøpsavtale vil bli en test på Trump-administrasjonens holdning til antitrust-lovgivning, og et barometer for andre teknologiselskaper som vurderer oppkjøp.

Et Wiz-oppkjøp kan styrke Alphabet-satsningen på skybaserte tjenester – et viktig og voksende område hvor selskapet har ligget bak konkurrentene, påpeker Wall Street Journal, og viser til at de avanserte sikkerhetsfunksjonene Wiz tilbyr kan hjelpe Google med å tiltrekke seg kunder i et marked der etterspørselen øker grunnet behovet for datakraft fra selskaper innen såkalt generativ AI.

Prisingen til himmels

Prisingen av Wiz har gått til himmels siden toppsjef Assaf Rappaport og flere kolleger etablerte selskapet i 2020. WIz hentet i mai i fjor inn én milliard dollar til en prising på 12 milliarder dollar.

En prising på 30 milliarder dollar tilsvarer i så fall nesten en tredobling på rundt åtte måneder, om partene altså klarer å lande en avtale denne gang.

Wall Street Journal skrev i fjor at Wiz, som har velkjente ventureinvestorer som Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures og Greenoaks i ryggen – brukte 18 måneder på å løfte årlig gjentakende inntekter til 100 millioner dollar. Dette økte til 350 millioner dollar i 2023.

Andre store oppkjøp

Googles hittil største oppkjøp er Motorola Mobility, som kostet 12,5 milliarder dollar i 2012.

Videre ble Nest Labs kjøpt for 3,2 milliarder dollar i 2014, før oppkjøpet av Fitbit ble landet for 2,1 milliarder dollar i 2021 – dog ikke uten regulatoriske utfordringer.

Blant tidligere oppkjøp Google har gjort er YouTube, DoubleClick, Looker og Waze.