Samtidig fikk Tesla et salgsfall i Kina på 49 prosent fra året før, til 30.688 leveranser – det laveste månedlige tallet siden juli 2022, skriver Bloomberg.

BYD har forpliktet seg til å bygge over 4.000 ladestasjoner over hele Kina, men har ikke avslørt en spesifikk tidsramme eller kostnad for utbyggingen. Tidligere denne måneden hentet selskapet inn rundt 5,6 milliarder dollar gjennom et aksjesalg.

– BYD løfter spillet til et nytt nivå, sier den kinesiske bilanalytikeren Lei Xing.

– Bedre biler enn Tesla

IMPONERT AV BYD: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Iván Kverme

At BYD ligger frempå når det kommer til teknologi er ikke overraskende. Ved årsskiftet skrøt Nordeas investeringsdirektør Robert Næss av selskapet, og han mente at Kina er stedet hvor elbilmarkedet virkelig formes.

– Kina står for 70 prosent av det globale elbilmarkedet. Samtidig er Tesla nesten irrelevant der. BYD har både høyere volum og bedre teknologi, og de tilbyr bilene til en langt lavere pris, sa Næss i januar.

Invsteringsdirektøren trakk da frem den nye Nio ET9, som han da kalte en game changer.

– Nio har biler med fjæringssystemer som setter standarden. De kjørte over humpete veier med champagneglass på panseret og glassene sto urørt. Det er slike teknologiske fremskritt Tesla ikke lenger er i nærheten av.

Ser stor oppside

Det er imidlertid ikke bare Nordeas investeringsdirektører som er positive til den kinesiske bilprodusenten. Ifølge Bloomberg har 34 av 38 analytikere som dekker selskapet en kjøpsanbefaling til tross for at aksjen er opp over 50 prosent på børsen både i USA og Hongkong.

Den mest optimistiske er uten tvil Citi, som i begynnelsen av måneden satte kursmålet på 88,48 dollar pr. aksje. Det tilsvarer oppside på 72 prosent før børsåpning i USA tirsdag.

JP Morgan er også svært positive til aksje og har et kursmål på 77,16 dollar. Som vil si at investeringsbanken ser en oppside på 50 prosent.