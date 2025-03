Røykvarslere, men ikke brannvesen

Sør-Varanger kom lettere ut av angrepet enn Vadsø kommune, som måtte ta sine systemer offline i flere uker. Kostnaden var på flere millioner kroner. Også der var det et privat IRT-team som bisto.

Vi trenger en offentlig beredskap for cyberangrep som er operativ, ikke bare rådgivende

Felles for Vadsø og Sør-Varanger er at Forsvaret har ett eller flere anlegg i området. Forsvarsinstallasjoner gjør kommunene til større mål på de digitale flatene, også i fredstid. Her mangler det ekstra bevilgninger fra staten som kompenserer for den forhøyede risikoen.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har opprettet KommuneCERT. Gjennom informasjon og kompetansedeling hjelper de kommunene med å beskytte seg mot digitale trusler. Dette er viktig forebyggende arbeid.

I tillegg finnes HelseCERT, KraftCERT for kraftbransjen og JusCERT for organisasjoner tilknyttet Justisdepartementet. Alle er høyt kompetente og gode på sine områder, men mangler mandat til å bistå ved faktiske hendelser. Det finnes fortsatt ingen offentlig aktør som griper inn når krisen inntreffer. Det må private aktører gjøre.

NSMs liste over aktører godkjent for hendelseshåndtering i cyberdomenet inneholder ti selskaper. Alle er private – ikke en eneste offentlig instans er på listen. Det er for dårlig.

Det offentlige har i årevis forsømt sitt ansvar for den digitale sikkerheten. I dag overlates krisehåndtering til private aktører, mens staten står på sidelinjen. Dette til tross for at digital sikkerhet er en avgjørende del av samfunnets infrastruktur.

Vi trenger en offentlig beredskap for cyberangrep som er operativ, ikke bare rådgivende. Kommuner og andre offentlige aktører må få rask og kompetent bistand når angrep inntreffer, slik at kritiske tjenester ikke settes ut av spill. Vi har brannvesen for fysiske katastrofer – hvorfor har vi ikke et digitalt beredskapsteam som kan rykke ut når alarmen går?

Forsvarseksperter snakker om hybrid krig, også mot Norge. Det er det ingen tvil om at vi står overfor. Da må staten også ta ansvar for å sikre de digitale grensene – på lik linje med at det står soldater på grensen i Sør-Varanger.

Jonas Rushfeldt Sjøtun

Teknisk leder i Serit