Omnibus er medisinen Europa trenger

Det finnes mange som har tjent godt på å lage tykke og manuelle bærekraftsrapporter. Brussels kompliserte bærekraftsbyråkrati har gitt mange mye arbeid, men kostet små og mellomstore virksomheter dyrt.

At EU nå har bestemt seg for å rydde opp i rapporteringsjungelen, er strålende nyheter. Omnibus handler om forenkling av regelverk, og vil spare titusenvis av europeiske selskaper for tid, frustrasjon og ikke minst penger.

Omnibus har nok druknet i alt som skjer i USA om dagen. Vi ser at Elon Musks DOGE kjører en nådeløs og umusikalsk dampveivals over det amerikanske byråkratiet. EU-president Ursula von der Leyens Omnibus vil nok også oppleves som kraftig medisin for de som lever av å gjøre ting tungvint. For oss som har sett hvilke enorme fordeler automatisering kan gi, er Omnibus nøyaktig det Europa trenger.

Med Omnibus blir bærekraft knyttet tettere knyttet til forretningsverdi, og det er akkurat sånn det burde være. Bærekraft bør ikke være en isolert rapporteringsøvelse som skjer på kontoret til bærekraftsjefen. Bærekraftsrapportering bør i stedet gi selskapene innsikten de trenger for å skape vekst og nå sine mål.

Vi som lever av å gjøre rapportering enkelt, har sett hvordan mange bruker enorme ressurser på tungvint rapportering. Vi hører skrekkhistorier om virksomheter som bruker flere år og titalls konsulenter på å få på plass CSRD-rapporteringen.

Det er viktig å få oversikt. Men rapportering må gjøres smartere og enklere enn det mange gjør i dag. Bærekraftsrapportering skal være et styringsverktøy, ikke bare en compliance-øvelse. Med kunstig intelligens og automatisering kan vi avdekke blindsoner, øke presisjonen og gi innsikt i sanntid. Litt som å følge med på en avansert pulsklokke samtidig som man løper på tredemølla. Det gir raskere og dypere innsikt i hvordan kroppen din fungerer, enn dersom du hoppet av mølla, holdt fingeren på halsen, talte høyt for deg selv, og skrev resultatet ned i en bok, før du fortsatte å løpe.

Når smart teknologi og kunstig intelligens håndterer datainnsamlingen, kan selskaper i stedet bruke tiden sin på tiltak som reduserer utslipp og skaper vekst. I en verden som endres fryktelig fort, har vi hverken tid eller råd til å gjøre ting tungvint. EUs Omnibus er helt rett medisin for rapporteringstrøtte virksomheter. Om de nå kjapper seg og hopper på automatiseringsbussen, er det fortsatt håp for at Europa kan bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.

Anders H. Lier

Daglig leder i Energi.AI