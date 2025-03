Google har inngått en «endelig avtale» om å kjøpe opp det New York-baserte skysikkerhetsselskapet Wiz for 32 milliarder dollar, melder CNBC.

Det tilsvarer 338 milliarder kroner, og gjør oppkjøpet til Googles største oppkjøp noensinne.

I fjor takket Wiz nei til et potensielt bud på 23 milliarder dollar – 243 milliarder kroner – fra Google. Selskapet ville heller forfølge mulighetene for en børsnotering.

Bekymringer rundt konkurransemyndigheter og investorer skal også ha medvirket til avslaget.

Største noensinne

Bloomberg meldte sent mandag at Google-morselskapet Alphabet var i samtaler om et kjøp av Wiz for 33 milliarder dollar, og at et slikt oppkjøp ville bli Alphabets største oppkjøp noensinne.

Googles forrige rekordkjøp var da Motorola Mobility ble kjøpt opp for 12,5 milliarder dollar i 2012.

Wall Street Journal rapporterte om langt fremskredne forhandlinger om en avtale til rundt 30 milliarder dollar. Avisen hevdet også at en eventuell oppkjøpsavtale vil bli en test på Trump-administrasjonens holdning til antitrust-lovgivning, og et barometer for andre teknologiselskaper som vurderer oppkjøp.

Googles skyvirksomhet er nå nummer tre i markedet bak Microsoft og Amazon, ifølge Bloomberg.

Blant Wiz' investorer er Sequoia Capital, Index Ventures, Insight Partners og Cyberstarts. I en finansieringsrunde i fjor ble selskapet priset til 12 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået.

Wiz ble startet opp av israelere i januar 2020. Selskapet ledes nå av Assaf Rappaport, en av gründerne. Ifølge CNBC nådde selskapet 100 millioner dollar i gjentagende inntekter etter bare 18 måneder.