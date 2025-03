Ross Gerber var en av tidliginvestorene i Tesla og har lenge vært en stor støttespiller for selskapet. Han har ofte lovpriset Elon Musk for hans innovasjon og lederskap, men de senere årene har han uttrykt seg mer og mer kritisk til lederstilen.

Dette gjelder særlig Tesla-sjefens fokus på andre prosjekter. I desember 2022, like etter Twitter-oppkjøpet, gikk han ut og påpekte at Musk «jobbet for et annet selskap» og etterlyste en mer fokusert sjef.

– Trenger en ny leder

Nå er det politikk som opptar Musk, og Gerber er igjen på banen. I et intervju med Sky News ber han om at Musk trekker seg som Tesla-sjef.

– Jeg mener Tesla trenger en ny leder, og i dag bestemte jeg meg for å begynne å si det. Dette er det første programmet jeg sier det på, sa han tirsdag kveld europeisk tid til Sky-programmet «Business Live.»

– Det er på tide at noen styrer Tesla. Selskapet holder på med for mange viktige ting, og har vært forsømt for lenge. Enten må Elon komme tilbake og være Tesla-sjef på fulltid og gi opp sine andre jobber, eller så må han fokusere på regjeringen og fortsette med det han gjør – men finne en egnet sjef for Tesla, fortsatte Gerber.

Trump trekker Teslaen i sølen

Tesla-verdien stuper

Investorens utspill kommer etter at Teslas markedsverdi har stupt over 800 milliarder dollar siden desember, og trenden fortsatte med nye 4 prosent fall på Wall Street tirsdag.

Gerber har selv solgt et betydelig antall Tesla-aksjer de siste månedene, og trekker frem ansettelsen av Musk som leder for Trump-administrasjonens effektiviseringsdepartement (DOGE) som den viktigste forklaringen. Musk har ikke ligget på latsiden i sin nye jobb, og varsler om drastiske kutt i føderale stillinger har utløst mye sinne og store protester. «Tesla-skam» har nå blitt et begrep.

Samtidig er salgsutviklingen alarmerende. Hittil i år er Tesla-salget ned 16 prosent, tynget av fall på hele 45 prosent i januar og 41 prosent i februar i Europas største markeder. Videre har salget, ifølge S&P-estimater, falt 11 prosent i USA og 14 prosent i Kina – der konkurransen er spesielt tøff for Tesla.

– Ødelegger omdømmet

– Teslas produkter er utvilsomt de beste på markedet, men også Musk har bare 24 timer i døgnet, sa Gerber videre til Sky News.

Han mener Tesla-sjefens innlegg på sosiale medier og nye gjerning i regjeringen har utløst for mye negativ oppmerksomhet om Tesla.

– Selskapets omdømme har rett og slett blitt ødelagt av Elon Musk. Salget stuper, og det er krise. Du klarer bokstavelig talt ikke å selge markedets beste produkt markedet fordi sjefen er så splittende, la investoren til.