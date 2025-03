Verdsettelsen av den sosiale medieplattformen X, tidligere Twitter, er igjen på 44 milliarder dollar, skriver Financial Times.

Dette markerer en kraftig snuoperasjon for selskapet, som ble verdsatt til 10 milliarder dollar for bare seks måneder siden.

I en såkalt sekundærhandel tidligere denne måneden ble eksisterende eierandeler i selskapet omsatt. Investorer verdsatte da plattformen til 44 milliarder dollar, ifølge to personer med kjennskap til saken.

Les også – Oppskrift på en resesjon For første gang i historien har UCLA Anderson Forecast utstedt en resesjonsadvarsel. Økonomene frykter at Trump-administrasjonens politikk driver USA mot stagflasjon.

Vil hente penger

X jobber også med å hente inn ny kapital gjennom en primærrunde, der målet er å skaffe rundt 2 milliarder dollar ved å selge nye aksjer. Disse midlene skal brukes til å betale ned over 1 milliard dollar i usikret gjeld som Musk påtok seg for å finansiere oppkjøpet av selskapet i 2022.

Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar.

Siden oppkjøpet har Musk lempet på plattformens modereringsregler, noe som førte til at mange annonsører trakk seg. Verdifastsettelsen fra Fidelity Investments i september antydet at selskapet da var verdt under 10 milliarder dollar.



Xs inntekter har falt siden overtakelsen, men selskapet meldte om lag 1,2 milliarder dollar i justert EBITDA i 2024 – som er omtrent på linje med nivået før Musks inntreden.

En kilde påpeker imidlertid overfor FT at EBITDA-tallet var «kraftig justert».

Les også – Han er for splittende Tesla er i fritt fall, og den profilerte investoren Ross Gerber har mistet tålmodigheten. Han mener Elon Musk er for splittende, og at selskapet trenger en ny toppsjef.

TJENER PÅ TRUMP: Elon Musks nære relasjon til USAs president Donald Trump skal ha bidratt til å løfte verdsettelsen til X/Twitter. Foto. Bloomberg

Trump-seier løftet X

Syv Wall Street-banker, inkludert Morgan Stanley og Bank of America, har solgt nesten hele lånepakken på 12,5 milliarder dollar som Musk brukte til Twitter-oppkjøpet i 2022. Investorinteressen økte etter Trumps valgseier, ettersom Musk ble ansett som en nær alliert av presidenten, skriver FT.

Som et ytterligere løft for X har Jeff Bezos' Amazon nylig økt sitt markedsføringsbudsjett, ettersom Musks bånd til Trump har styrket seg.

Likevel har X nylig anlagt sak mot flere store konsern, som Nestlé, Lego og Shell, hvor selskapet anklager dem for ulovlig boikott av den sosiale medieplattformen.