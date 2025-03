Hoster opp 300 mill. etter rasesøksmål

Google har gått med på et forlik der teknologigiganten betaler 28 millioner dollar for å avslutte en rettssak der det hevdes at hvite og asiatiske ansatte er gitt bedre lønn og karrieremuligheter enn andre etniske grupper, skriver BBC News.

Det tilsvarer rundt 300 millioner kroner.

Ifølge advokatfirmaet som representerer saksøkerne, baserte søksmålet seg på interne lekkasjer som viste at ansatte med bakgrunn fra blant annet latinamerikanske samfunn og urfolkssamfunn startet med lavere lønn og stillingsnivå enn sine hvite og asiatiske kolleger.

– Mistanke om lønnsulikhet er for lett å skjule uten denne typen kollektiv handling fra ansatte, sier Cathy Coble, én av advokatene som har representert de ansatte.

Flere tusen ansatte

Søksmålet, anlagt i 2021 av tidligere Google-ansatt Ana Cantu, omfattet over 6.600 personer ansatt i selskapet mellom februar 2018 og desember 2024. Ifølge Cantu bidro Googles praksis med å fastsette startlønn og stillingsnivå basert på tidligere lønn til å opprettholde historiske rase- og etnisitetsbaserte forskjeller.

Google avviser anklagene, men bekrefter forliket.

– Vi har kommet til en løsning, men vi er fortsatt uenige i påstandene om at vi har behandlet noen ulikt, sier en Google-talsperson til BBC.

Tidligere i år sluttet Google seg til flere store amerikanske selskaper som har trappet ned satsingen på mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer (DEI). Blant andre Meta, Amazon, Pepsi og McDonald’s har trappet ned slike initiativer.