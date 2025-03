Kjempefiasko for Kygos NFT-ape

Musikkprodusent Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, vakte stor oppsikt i NFT-miljøet da han for noen år siden investerte i et digitalt kunstverk fra den da ettertraktede Bored Ape Yacht Club-samlingen. Dette var på høyden av NFT-boomen, en periode hvor kryptovaluta og blokkjede-baserte samlekort opplevde voldsom vekst i etterspørsel og verdi.

Kort tid etter Kygos innkjøp kunne man på markedsplassen OpenSea se at tegningen av apekatten var verdsatt til over én million kroner. På den tiden pekte alle piler oppover. Men NFT-markedet har i ettertid vært preget av betydelige svingninger, i takt med at entusiasmen rundt krypto har kjølnet, og investorene er blitt mer forsiktige.



Fallet reflekterer en bredere nedtur i NFT-markedet, der kjendiser fra Justin Bieber til Logan Paul også har sett store deler av investeringen smuldre opp.

Kraftig fall

I dag kan man se at den samme Bored Ape-NFT-en er priset til 12,35 WETH (Wrapped Ethereum) – tilsvarende rundt 254.000 kroner med dagens valutakurs. Nedgangen illustrerer hvordan selv de mest populære NFT-ene har opplevd kraftige verdifall, og at høyrisiko­investeringer innen krypto- og NFT-universet er sårbare for markedsstemninger og raske skift i etterspørsel.

For bare noen år siden eksploderte nærmest markedet for såkalte Non-Fungible Tokens. Digitale samlerobjekter med et unikt eierskapsbevis basert på blokkjede­teknologi tiltrakk både kunstnere, investorer og kjendiser.

Kygos investering i Bored Ape Yacht Club – et av de mest profilerte NFT-prosjektene – skjedde på et tidspunkt da gulvprisen, det vil si den laveste oppførte salgsprisen, lå på opptil flere hundre tusen dollar. Men i dag er mange Bored Ape-eiere blitt hardt rammet av kursfall på opptil 90 prosent fra toppnoteringene.

At en artist av Kygos kaliber kastet seg på NFT-bølgen, bidro til å øke oppmerksomheten rundt fenomenet, både i musikkmiljøet og i finansverdenen. Men dagens prisfall viser at NFT-markedet fremdeles er svært volatilt. Flere investorer – også innen kjendis- og underholdnings­bransjen – har tapt betydelige summer etter at hypebølgen roet seg.

Internasjonale stjerner med tungt fall

Kygo er ikke alene om å ha tapt penger. Justin Bieber kjøpte i sin tid en Bored Ape for over én million dollar – dagens pris for tilsvarende NFT-er ligger nå på en brøkdel av summen. Også YouTube-profilen Logan Paul har sett sin investering stupe: Han skal ha kjøpt en Azuki-NFT for over en halv million dollar, som i dag knapt er verdt en tusenlapp.