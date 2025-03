SoftBank kjøper chip-utvikleren Ampere Computing for 6,5 milliarder dollar i kontanter, skriver selskapet på sine nettsider torsdag.

Som en del av transaksjonen vil Amperes største eiere – Oracle og investeringsselskapet Carlyle Group – selge seg ut. Ampere vil operere som et heleid datterselskap av det teknologifokuserte japanske investeringskonglomeratet, og beholde både navnet og hovedkontoret i Santa Clara, California.

Utvikler Arm-baserte brikker

Oppkjøpet er en del av SoftBanks satsing på kunstig intelligens (AI), og kommer etter tidligere initiativer der selskapet sammen med OpenAI, Oracle og andre partnere planlegger å investere opptil 500 milliarder dollar i AI-infrastruktur gjennom prosjektet Stargate.

HØYTIDELIG: Da president Donald Trump lanserte Stargate-prosjektet i Det hvite hus 21. januar, med Larry Ellison, Masayoshi Son og Sam Altman. Foto: NTB

Amperes rundt 1.000 ingeniører utvikler energieffektive prosessorer for AI og skytjenester, og ifølge SoftBank komplementerer oppkjøpet datterselskapet Arm Holdings som nylig meldte om rekordsalg av AI-chips. Ampere Computing står bak prosessorene Ampere Altra og Ampere Altra Max, samt brikken Ampere One. Alt er basert på Arm-arkitektur.

– Fremtiden for kunstig super-intelligens krever et gjennombrudd innen datakraft, sier styreleder og toppsjef Masayoshi Son i SoftBank i en kommentar.

Gründeren jobbet 28 år i Intel

Britiske Arm ble kjøpt av SoftBank for 32 milliarder dollar i 2016, og gikk på børs i 2023.

SELGER SELSKAPET SITT: Renee James er gründer og toppsjef i Ampere Computing. Foto: Bloomberg

CNBC påpeker at Arm-baserte brikker representerer et alternativ til brikker basert på x86-arkitekturen Intel og AMD selger, i tillegg til at de ofte bruker mindre energi.

Videre leier Amazon Web Services (AWS) ut AWS Graviton-brikken som også er Arm-basert, men utviklet av AWS selv. Brikken har blitt populær blant store kunder. Og i oktober begynte Microsoft å selge tilgang til sine egne Cobalt 100 Arm-baserte skyløsninger.

Ampere Computing ble etablert i 2017 av dagens toppsjef Renee James, som før det jobbet 28 år hos Intel der hun avanserte til å bli konserndirektør med globalt ansvar for drift og produktstyring.

James er også såkalt «operating executive» i Carlyle Group, som nå altså selger seg ut av selskapet hennes.