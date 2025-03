Morselskapet Meta opplyser torsdag at kunstig intelligens-assistenten kommer denne uka.

– Det har tatt lengre tid enn vi skulle ønske å få vår AI-teknologi ut til folk i Europa mens vi fortsetter å navigere i det komplekse regulatoriske systemet – men vi er glade for at vi endelig er her, sier selskapet i en uttalelse.

Ifølge Meta starter utrullingen av tjenesten nå i 41 europeiske land.

I Europa vil AI-tjenesten svare skriftlig på brukernes spørsmål. I USA kan assistenten også generere bilder.

Meta AI er en såkalt stor språkmodell, i likhet med ChatGPT. Disse må trenes på enorme mengder data, men Meta AI er ikke trent på data fra brukere i Europa.

En grunn til at lanseringen først skjer nå, skal være at Meta har vært usikker på hvordan europeiske myndigheter ville tolke overlappende regler om personvern og digitale markeder.

(©NTB)