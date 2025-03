Manglende årsrapporter , revisorer som trekker seg og Hindenburg-slakt nevnes ikke med et ord i Goldman Sachs' nye analyse av Super Micro Computer (SMCI). Det hindrer imidlertid ikke analytiker Michael Ng fra å senke kursmålet med 20 prosent.

Bakteppet for analysen er at for ett år siden surfet SMCI – som blant annet leverer AI-servere – høyt på AI-bølgen, og en aksje kostet på toppen over 118 dollar i mars i fjor etter å ha steget over 320 prosent fra januar til mars.

I dag er aksjen langt unna den prisingen, og i den nye Goldman-analysen kutter Ng kursmålet fra 40 til 32 dollar per aksje. Han endrer også anbefalingen fra «hold» til «selg». I tillegg til Goldman er det kun det Pennsylvania-baserte meglerforetaket Susquehanna som anbefaler salg av aksjen, ifølge Bloomberg.

Mandag omsettes SMCI-aksjen for rundt 42 dollar, noe som tilsvarer en nedgang på over 60 prosent fra toppen, på et drøyt år.

Spesielt er det lavere bruttomarginer og konsentrasjonen av store inntekter fra få kunder som gjør Goldman pessimistisk på SMCIs vegne.

TØFFERE TIDER? Adm. direktør AI-selskapet Super Micro Computer, Charles Liang, står overfor hardere konkurranse innen kunstig intelligens. Foto: NTB

Lavere bruttomarginer

Goldman venter at SMCI vil ha inntekter på 32 mrd. dollar i det fiskale regnskapsåret for 2026. Det er under konsensus på 33 millioner, og godt under selskapets egen guiding på 40 milliarder. SMCI opererer med avvikende regnskapsår, og hvor det fiskale året for avsluttes i juni det året som omtales.

Selskapets guiding på 40 milliarder dollar er basert på en antagelse om at SMCI beholder sin ledende markedsposisjon, men konkurransen kommer til å bli hardere nå, skriver Goldman-analytikeren. Blant annet har konkurrenten Dell økt sine inntekter fra AI-servere fra 2 milliarder dollar i 2023, til 9 milliarder i 2024. Samtidig steg markedsandelen fra 5 til 8 prosent.

Nå guider Dell inntekter på over 15 milliarder i 2025.

Til sammenligning har SMCIs markedsandel falt fra 19 prosent i andre kvartal i regnskapsåret for 2023, til 10 prosent i fjerde kvartal i 2024. Fallet tilskrives at stadig flere konkurransedyktige aktører entrer markedet.

For eksempel inngikk Hewlett Packard Enterprises (HPE) en AI-avtale på 1 milliard dollar med X. Det er et eksempel på hvordan SMCI kan tape avtaler med eksisterende kunder, skriver Goldman.

For mye fra få

En nedsiderisiko analytikeren fremhever er knyttet til at SMCIs to største kunder stod for 58 prosent av omsetningen i kvartalet som endte i desember i 2024.

Ng forventer tøffere konkurranse blant AI-selskapene, og ser nedsiderisiko for SMCI på grunn av den høye konsentrasjonen av inntektene fordelt på få kunder. Chipprodusenten Nvidia har lenge vært SMCIs største kunde. Siden starten av 2025 har Nvidia-aksjen falt fra 150 dollar til dagens kurs på rundt 120 dollar.

Konkurransen i markedet vil trolig også presse marginene nedover, tror Goldman-analytikeren. For eksempel inngikk Dell nylig en kontrakt om AI-servere med xAI, der kontrakten på 5 milliarder dollar hadde ensifrede marginer rundt midten av intervallet 1-9 prosent.

Neste års inntjening prises til en P/E på 12. Til sammenligning handles konkurrentene Dell og HPE til lavere multipler, med P/E på henholdsvis 9 og 8.