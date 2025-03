Men de nye verktøyene som kan skape avatarer – eller deepfakes – som det nærmest er umulig å skille fra den reelle personen, har gitt svindlerne helt nye muligheter. DNB meldte i slutten av januar om at banken ble utsatt for et avansert bedrageriforsøk. Svindlerne satte opp et falskt videomøte der de manipulerte opptak av konsernsjef Kjerstin Braathen og finansdirektør Ida Lerner.