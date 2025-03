I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Kristian Spetalen at han ser positiv risk/reward i forkant av Nordic Semiconductors førstekvartalsrapport, med en mulighet for høyere omsetning enn konsensusestimatene. Han forventer også en god utvikling i andre kvartal.

Analysefakta Aksje: Nordic Semiconductor

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 185 (200)

Spetalen estimerer en omsetning på 178 millioner dollar i andre kvartal, godt over konsensus på 168 millioner dollar, drevet av normal sesongutvikling, momentum fra nye produktlanseringer og tegn til fortsatt markedsbedring.

Analytikeren har økt salgsestimatene for 2025-2027 med rundt én prosent, og venter en økning i driftsresultatet på 2-6 prosent. Meglerhuset ligger seks prosent over konsensus for 2025-estimert salg og 24 prosent over konsensus på EBITDA-resultatet.

Til tross for de oppjusterte estimatene nedjusterer Arctic Securities kursmålet til 185 kroner fra tidligere 200 kroner, hovedsakelig på grunn av en svakere dollar mot kroner og lavere multipler for sammenlignbare selskaper.

Tirsdag endte Nordic Semiconductor-aksjen på 132,90 kroner, ned 2,2 prosent.