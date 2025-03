Napatech har ifølge en børsmelding onsdag inngått det selskapet beskriver som en «banebrytende høyvolums designavtale» med en ledende leverandør av AI-baserte databehandlingsplattformer brukt til såkalt inferens i datasentre.

Inferens er prosessen der en trent AI- eller maskinlæringsmodell bruker kunnskapen sin til å dra konklusjoner eller gjøre prediksjoner basert på nye data.

«Det er her AI blir praktisk og gunstig for anvendelser i den virkelige verden», skriver selskapet.

– Bekrefter strategien vår

– Måten noder for AI-beregninger kobles sammen på vil få dype konsekvenser for effektivitet, kostnader og ytelse. I en tid hvor investeringene i datasentre eksploderer, er vi begeistret over å være i stormens øye, sier Napatech-sjef Lars Boilesen i en kommentar.

– Våre programmerbare NIC-er (nettverkskort) viser seg å være ideelle i dette markedet. Denne avtalen er en bekreftelse av vår strategi om å investere i de viktigste bruksområdene, legger han til.

15 millioner dollar i året?

For selskapet vil avtalen gi over 1,2 millioner dollar inn i 2025, før produksjonen trappes opp i løpet av 2026. Ved full produksjon kan det årlige beløpet potensielt overstige 15 millioner dollar.

Avtalen omfatter også flere andre viktige vilkår, deriblant en forpliktelse til levering i minst fem år.

Investorene reagerer svært positivt på avtalen, og sender aksjen opp over 20 prosent i tidlig handel på Oslo Børs onsdag.