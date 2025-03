50 konkrete tiltaksområder med skarpe tidsfrister. Ambisiøse mål. Og betydelige, konkrete investeringer.

Det er en oppskrift på å bli en maktfaktor innen AI, noe vi har manglet i Norge – og fortsatt gjør. Men vi trenger bare å se over dammen for en så omfattende handlingsplan, som nylig ble lansert av den britiske regjeringen. Planer er ofte takknemlige, men denne har tyngde og bitt og leverer det nødvendige skiftet fra å være bundet av risiko til å jage mulighetene innen kunstig intelligens.

Den utstråler en vilje til å styrke internasjonal konkurranseevne.

Alvoret er tydelig, som påpekt i den tidligere ESB-presidenten Mario Draghis rapport fra september, hvor han beskriver en nedgang i Europas konkurranseevne. Årsaken er i stor grad langsommere teknologisk utvikling og innovasjon. Som Draghi sier: – Når verden står på randen av en AI-revolusjon, har ikke Europa råd til å holde fast ved teknologier og industrier fra forrige århundre.

Google støtter ambisjonene i EUs AI-lov om å styrke innovasjon og jage muligheter, samtidig som man reduserer risikoen. Å finne den rette balansen i implementeringen av AI-loven er nøkkelen til Europas konkurranseevne.

Handlingsplan for Norge

Den norske regjeringen har tidligere uttrykt et ønske om å forfølge mulighetene som ligger i teknologi, blant annet fordi “AI er et av kjerneverktøyene for å fornye og forbedre offentlig sektor”. Her kan Storbritannias handlingsplan for AI også tjene som et eksempel for resten av Europa– og ikke minst for oss i Norge.

Konkret: Storbritannia vil investere tungt i datakraft og superdatamaskiner for å utvide offentlig datakraft med en faktor på 20. De introduserer AI-vekstsoner med utvidet tilgang til strøm og fleksible godkjenningsprosesser for å øke innovasjon og AI-infrastruktur, sammen med opprettelsen av et AI-relatert energiråd for å sikre nødvendig energi fra fornybare, innovative energikilder.

De utvikler et nasjonalt databibliotek med offentlige data som kan brukes i innovasjonsprosjekter. De introduserer fleksible pilotprosjekter for å bruke AI i offentlig sektor. De innfører en rekke tiltak med sikte på å tiltrekke seg talenter fra hele verden og samtidig utdanne unge og videreutdanne arbeidsstyrken innen AI.

De oppretter en funksjon sentralt i 10 Downing Street kun for å styrke AI-kapasiteter. Og de gjennomgår og oppdaterer lovgivningen slik at den både adresserer nødvendige risikoer og stimulerer konkurranseevne og innovasjon.

Selvfølgelig vil det virkelige beviset til syvende og sist ligge i implementeringen av planen, men det er på tide for Norge å følge etter. Ikke med intensjonserklæringer, men med en seriøs, ambisiøs og konkret plan som bringer oss inn i AI-konkurransen.